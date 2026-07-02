Initiative Familie in LU e. V. spendet Trinkflaschen für Schülerinnen und Schüler

Am 1. Juli überreichte der Verein „Initiative Familie in LU e. V.”, ein bewährter Kooperationspartner der Gottlieb-Daimler-Schule, allen Schülerinnen und Schülern der neuen 7. Klassen eine Trinkflasche als Willkommensgeschenk.

Am 1. Juli saßen zahlreiche Eltern sowie Sorge- und Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler der neuen 7. Jahrgangsstufen dicht gedrängt in der Aula der Gottlieb-Daimler-Schule in Ludwigsfelde. Sie wollten von Schulleiterin Julia Oldenburg im Rahmen der Informationsveranstaltung zum neuen Schuljahr 2026/2027 die notwendigen Informationen aus erster Hand erfahren. Gemäß aktuellem Planungsstand werden ab dem 24. August insgesamt 120 neue Schülerinnen und Schüler in fünf 7. Klassen unterrichtet. Das gesamte Schulpersonal setzt sich aus 62 Lehrkräften, einer Schulsozialarbeiterin sowie drei weiteren Personen, nämlich einem Hausmeister und zwei Schulsekretärinnen, zusammen.

Neben dem schulischen Förderverein hat sich auch der Verein Initiative Familie in LU e. V. den Eltern als bewährter Kooperationspartner der Gottlieb-Daimler-Schule präsentiert und allen Schülerinnen und Schülern der neuen 7. Klassen eine Trinkflasche als Willkommensgeschenk überreicht. „Gerade bei diesen sommerlich heißen Temperaturen ist ausreichendes Trinken im Schulalltag und auf Klassenfahrten besonders wichtig. Mit unseren Trinkflaschen möchten wir ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzen, denn jede wiederverwendbare Flasche hilft, Ressourcen zu schonen und unsere Umwelt zu entlasten“, so Niels Laag, der Vorstandsvorsitzende des Vereins.

Fotos: Initiative Familie in LU e. V.

Coverfoto v.l.n.r: Martin Kühl (stellvertr. Schulleitung), Cindy Mund, Eloise Gessner (beide Initiative Familie in LU e. V.), Julia Oldenburg (Schulleitung), Niels Laag (Initiative Familie in LU e. V.)