Flughafengesellschaft erfüllt Weihnachtswünsche im Umland

Unter dem Motto ‚Gemeinsam Gutes tun‘ spendete die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) in diesem Jahr zur Weihnachtszeit insgesamt 10.000 Euro an gemeinnützige Organisationen und Vereine aus der Nachbarschaft des BER.

Ob neue Fußballwände für den Schulhof, warme Jacken für die Jugendfeuerwehr oder moderne Tontechnik für die Musikschule – mit den Spenden können Initiativen im Umland ihre Wunschprojekte verwirklichen. Am 8. Dezember übergaben Flughafen-CEO Aletta von Massenbach und FBB-Umlandbeauftragter Christian Franzke die symbolischen Schecks. “Mit unserer Weihnachtsspende unterstützen wir die wertvolle Arbeit mehrerer gemeinnütziger Organisationen im BER-Umland. Gleichzeitig möchten wir den vielen Menschen danken, die sich in der Region ehrenamtlich engagieren“, sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. „Die Spenden sind Teil unseres vielseitigen Engagements in der Flughafenregion. Besonders wichtig ist uns, nachhaltig zu handeln und Projekte zu fördern, die das Leben der Menschen in unserer Nachbarschaft spürbar bereichern.”

Im Oktober hatte die Flughafengesellschaft Vereine und Organisationen dazu aufgerufen, sich mit ihren Weihnachtswünschen für die Spendeninitiative zu bewerben. Bis zum Teilnahmeschluss am 15. November gingen mehr als 120 vielfältige Bewerbungen ein, die das breite Engagement in der Region zeigen. Ein wenig Glück war auch erforderlich: Per Losverfahren wurden zehn Organisationen ausgewählt, die jeweils 1.000 Euro von der FBB erhielten.

Diese Initiativen durften sich über eine Spende freuen:

Das Fortbildungsinstitut für die pädagogische Praxis (FiPP) e. V. plant die Finanzierung neuer Ausstattung für den Abenteuerspielplatz „Waslala“ in Berlin-Altglienicke.

Der Förderverein der Musikbetonten Gesamtschule Paul Dessau e. V. möchte neue Licht- und Tontechnik für die Musikschüler anschaffen.

Der Förderverein der Wilhelm-Busch-Grundschule e. V. nutzt die Spende, um zwei mobile Fußballwände für den Schulhof zu erwerben.

Die Kita „Robin Hood“ in Waltersdorf erfüllt sich den Wunsch nach einer neuen „Snoezelen“-Ausstattung und Spielgeräten für den Außenbereich.

Der Löschzug Mittenwalde-Mark e. V. kann mit Hilfe der Spende neue Allwetterjacken für die Kinder- und Jugendfeuerwehr kaufen.

Dem Ruderclub Rapid Berlin e. V. stehen nun ausreichend finanzielle Mittel für einheitliche Mützen und Trinkflaschen für alle Vereinsmitglieder zur Verfügung.

Der SV Frankonia Wernsdorf 1919 e. V. plant Gutscheine zur finanziellen Unterstützung des Fußball-Sommercamps 2026 zur Verfügung zu stellen.

Der SV Lokomotive Rangsdorf e. V. plant die Anschaffung von Aufwärmshirts und neuen Bällen für die Handball-Jugend.

Der SV Waßmannsdorf 1956 e. V. richtet für seine Jugendmannschaften eine gemeinsame Weihnachtsfeier aus.

Der VfL Lichtenrade 1894 e. V. erfüllt seinen Turnerinnen den Wunsch nach einem neuen Sprungtisch.

Die Flughafengesellschaft unterstützt im Rahmen ihrer Umlandarbeit seit vielen Jahren aktiv Vereine, Schulen, Kitas, soziale Projekte und Kulturveranstaltungen im Umfeld des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) – unter anderem durch Spenden und Sponsorings. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Projekten für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Bildung, Soziales, Kultur und Sport. Mit ihrem breit gefächerten Engagement möchte die Flughafengesellschaft möglichst viele Menschen in der Region erreichen. Allein im Jahr 2024 konnten rund 250 Einzelprojekte auf diese Weise unterstützt und umgesetzt werden.

Foto: Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB)