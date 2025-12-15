Vorweihnachtliche Lichterfahrt in Ludwigsfelde

Bereits zum 6. Mal rollte am 14. Dezember die Parade „Weihnachtsmänner auf Rädern“ durch Ludwigsfelde: Von der Festwiese aus folgten dem weihnachtlich geschmückten Führungs-Trabi von Frank Deetz gut 300 Fahrzeuge – einer neuer Rekordwert.

Weihnachtsmänner und -frauen fuhren auf blinkenden Mopeds, wie den Marken „Schwalbe“, „Star“ und „Duo“, auf Motorrädern und Motorrollern der Ludwigsfelder Werksproduktion aus den 1950er und 1960er Jahren durch die Stadt, um Vorweihnachtsstimmung durch Ludwigsfelde zu tragen. Begleitet wurden die zwei- und dreirädrigen Gefährte von Traktoren, Trabis und weiteren Young- und Oldtimern. „Besonderes Highlight war der Luckenwalder Weihnachtsflitzer. Diese Beteiligung zeigt, dass unser Event inzwischen überregionale Strahlkraft hat. Denn auch einige Motorradfahrer kommen u. a. aus Jüterbog, Zossen, Lichterfelde und Steglitz.“ so Frank Deetz, Mitinitiator und Organisator des Events.

Die Route führte von der Festwiese durch den Preußenpark, die Potsdamer Straße entlang, durchquerte das Wohngebiet Ludwigsdorf und den Rousseaupark bevor es dann über den Ortsteil Ahrensdorf wieder zurück zur Festwiese ging.

Initiatorin dieser weihnachtlichen Parade ist Sabine Peter-Deetz. „Es ist wunderschön zu sehen, was vor sechs Jahren aus unserer Idee ganz klein begann, wird jedes Jahr ein bisschen größer. Vielleicht müssen wir nächstes Jahr schon über eine Begrenzung der Teilnehmenden nachdenken, das hängt von der Entwicklung möglicher gesetzlicher Vorgaben ab.“, so Sabine Peter-Deetz.

Mit von der Partie waren DuChesne Immobilien, die Elsterwerkstätten, das Märkische Kinderdorf, Achim Hagen als musikalische Umrahmung und der Initiative Familie in LU e.V., der seit diesem Jahr die Trägerschaft für dieses Event übernommen hat. Auch die Ergo-Versicherung Ihlenburg, Kaufland Mahlow und Edeka Specht unterstützen das Event, u. a. mit Sachspenden für die Wurf-Süßigkeiten, die Sabine Peter-Deetz im Vorfeld liebevoll in kleinen Tüten zusammenpackte.

„Es war ein rundum gelungenes Event und wir freuen uns sehr, dass es so gut angenommen wurde. Wir danken insbesondere dem Immobilienunternehmen Du Chesne sowie der Stadt Ludwigsfelde, der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei Ludwigsfelde für die breite Unterstützung. Nicht zu Letzt auch dem Straßenverkehrsamt für die Erteilung der behördlichen Genehmigung.“ so Niels Laag, Vorstandsvorsitzender des Initiative Familie in LU e.V.

Hunderte kleine und große Bürger standen an den Straßen, um diese Lichterparade in der Stadt zu erleben. Danach zog es viele Paradenbesucher zu Festwiese, wo die Kinder in den weihnachtlich leuchtenden Fahrzeugen Extra-Runden drehen durften. Bei heißem Tee, Punsch und Bratwurst philosophierten die Teilnehmenden und Besucher auf der Festwiese bereits über das Event im nächsten Jahr. Krönender Abschluss bildetet das Feuerwerk. „Auch für das nächste Jahr haben wir schon eine weitere tolle Idee im Petto. Was das ist, wird jedoch noch nicht verraten.“ sagte Frank Deetz schmunzelnd und ging zu seinem leuchtenden Trabi.

Fotos: Initiative Familie in LU e.V.