Teltow hat jetzt eine eigene Stadt-App

Teltow präsentiert sich digital in neuem Gewand – frisch, modern und benutzerfreundlich. Am 2. Juni 2025 ist die städtische Webseite teltow.de zusammen mit den Webseiten der drei Grundschulen „Ernst von Stubenrauch“ (stubenrauch-grundschule.teltow.de), „Anne Frank“ (anne-frank-grundschule.teltow.de) und „Am Röthepfuhl“ neu gelauncht worden.

Intuitive Benutzeroberflächen und die verbesserte Navigation sorgen für eine klare Übersicht und ein verlässliches Erlebnis von jedem Endgerät mit Internetzugang. Eine integrierte Vorlesefunktion auf teltow.de, die Möglichkeit zur Übersetzung der Webseiteninhalte in über 100 Sprachen sowie die Anpassung des Lesemodus für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit auf allen vier Webseiten erfüllen zudem die Anforderungen an das Barrierefreiheits­stärkungs­gesetz (BFSG), welches für Produkte und Dienstleistungen gilt, die nach dem 28. Juni 2025 in den Verkehr gebracht werden, darunter fallen auch Online-Dienste.

Mit dem neuen Bürgerportal, das direkt über die Startseite auf teltow.de anwählbar ist, haben Einwohnerinnen und Einwohner ab sofort die Möglichkeit, Dienstleistungen bequem von zu Hause oder unterwegs online zu erledigen, z. B. die Anmeldung einer Wohnung oder die Beantragung eines Personalausweises. Voraussetzung für die Nutzung dieses Angebots ist die Anmeldung mit der sogenannten BundID. Die Stadt kommt somit den Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) nach, welches Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten.

Gleichzeitig verfügt Teltow nun auch über eine eigene Stadt-App, diese ist für iOS-Nutzer im Apple App Store und für Android-Nutzer im Google Play Store unter dem Namen „Stadt Teltow“ zu finden und kann kostenfrei heruntergeladen und genutzt werden. Die einfache Navigation erlaubt einen schnellen Zugriff auf für Bürgerinnen und Bürger relevante Themen wie Öffnungszeiten und Kontakt, aktuelle Meldungen, Veranstaltungshinweise, Verkehrsinformationen und mehr via Smartphone und Tablet. Mit den sogenannten Push-Nachrichten kann der Nutzer individuell entscheiden, ob er zeitnah über neue Meldungen der Stadt informiert werden möchte.

Ob über den Browser oder mobil, Teltow ist fortan für alle Bürgerinnen und Bürger digital noch besser erreichbar.

Fotos: Stadt Teltow