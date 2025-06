Dialogforum in der Garnisonkirche Potsdam

Unter dem Titel „Frieden schaffen – mit Waffen?!” laden die Evangelische Kirche in Deutschland, die Diakonie Deutschland, die Evangelische Zukunftswerkstatt Midi und die Garnisonkirche Potsdam zu einem Dialogforum ein. Dieses findet am 16. Juni von 19:00 bis 21:00 Uhr in der Garnisonkirche Potsdam statt.

Der Krieg ist zurück in Europa – und mit ihm brennende Fragen. Jede und jeder ist herausgefordert, eine eigene Haltung zu entwickeln. Gemeinsam sehnen wir uns nach Frieden. Aber wie sieht der Weg dahin aus? Das Dialogforum soll die vielfältigen Perspektiven zum Thema Frieden und Krieg beleuchten und Raum für einen offenen, respektvollen Austausch schaffen. Im Mittelpunkt stehen Fragen wie: Wie halten Gesellschaften Spannungen zwischen Gewaltverzicht und militärischer Notwendigkeit aus? Wie lässt sich Frieden in einer Welt voller Bedrohungen denken? Und was heißt das für Kirche, Politik und jeden Einzelnen?

Den Auftakt der Veranstaltung bildet ein Podiumsgespräch mit Bischöfin Kirsten Fehrs, EKD-Ratsvorsitzende, Dr. Hans-Peter Bartels, ehem. Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestags und Landesbischof Friedrich Kramer, Friedensbeauftragter der EKD.

Im Anschluss sind alle Teilnehmenden eingeladen, ihre eigenen Geschichten und Zugänge einzubringen und miteinander danach zu fragen, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Das Dialogforum bietet Raum für Gespräche und kontroverse Meinungen – solange diese nicht beleidigend, menschenverachtend oder verfassungsfeindlich sind.

Das Dialogforum findet in der Garnisonkirche Potsdam statt – einem spannungsreichen kirchlichen Bildungsort, der Symbol für die enge Verbindung von Glauben, Macht und Militär, nationalsozialistischer Inszenierung und gegenwärtiger Erinnerungskultur zugleich ist. Durch den Abend führt die Moderatorin Katharina Gerlach. Fabian Vogt begleitet den Abend musikalisch. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung nicht notwendig. Aufgrund der begrenzten Plätze wird ein rechtzeitiges Erscheinen empfohlen.

Die Veranstaltung ist Teil der Initiative #VerständigungsOrte der EKD, der Diakonie Deutschland und der evangelischen Zukunftswerkstatt midi (einer Arbeitsstelle des Ev. Werks für Diakonie und Entwicklung e.V.) und wird in Kooperation mit der Garnisonkirche Potsdam veranstaltet und durch die finanzielle Unterstützung der GlücksSpirale ermöglicht. Kirche und Diakonie wollen mit der Initiative #VerständigungsOrte Raum für gesellschaftlichen Dialog schaffen und den Austausch über öffentliche Konfliktthemen in Deutschland voranbringen.

Fotos: Initiative #VerständigungsOrt / Stiftung Garnisonkirche Potsdam