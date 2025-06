„Aktiv gegen Krebs“ – Informationstag auf dem Bassinplatz in Potsdam

Am 19. Juni, lädt der vierte Informationstag „Aktiv gegen Krebs“ von 16:00 bis 18:30 Uhr auf den Bassinplatz in Potsdam ein. Die Veranstaltung richtet sich an Krebsbetroffene, Angehörige und alle Interessierten. Getragen wird der Tag von einem breiten Bündnis: dem Verein zur Unterstützung der ambulanten Krebstherapie e.V., der Jahn’schen Stiftung in Glindow sowie der Brandenburgischen Krebsgesellschaft e.V.

Neben zahlreichen Informationsständen von Selbsthilfegruppen, Beratungsangeboten und unterstützenden Einrichtungen erwartet die Gäste ein vielfältiges Rahmenprogramm: Durch den Nachmittag führt Sabrina Völkel, die mit viel Einfühlungsvermögen moderiert. Für kreative Impulse sorgt Gabriele Hiller mit einer offenen Kunstaktion zum Mitmachen. Bewegung kommt ebenfalls nicht zu kurz – die ESAB Potsdam lädt mit „Drums Alive“ zum rhythmischen Trommeln auf Pezzibällen ein

Musikalisch begleitet wird der Tag vom Saxophon-Ensemble der Städtischen Musikschule Potsdam unter der Leitung von Ralf Benschu sowie der Cover-Band OncoVoices. Die Veranstaltung findet auf dem Bassinplatz direkt neben der Skaterfläche statt und lädt mit ihrer offenen Atmosphäre zum Verweilen, Mitmachen und Austauschen ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstaltungsdetails: 4. Infotag „Aktiv gegen Krebs“

Datum: Donnerstag, 19.06.2025

Uhrzeit: 16:00 – 18:30 Uhr

Ort: Bassinplatz, Potsdam (neben der Skaterfläche)

Foto: Aktiv gegen Krebs