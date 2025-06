15. Kunstwoche in Kleinmachnow

Vom 16. bis 20. Juni lädt der Kunstverein Brücke Kleinmachnow e. V. zur 15. Kunstwoche ins Landarbeiterhaus ein. Bereits am 14. Juni findet die Vernissage statt, gefolgt von einer Modenschau.

Auch in diesem Jahr hat der Kunstverein Brücke Kleinmachnow e. V. vom 16. bis zum 20. Juni vier Künstlerinnen und Künstler zur Kunstwoche ins Landarbeiterhaus am Zehlendorfer Damm 200 eingeladen. Interessierte haben dort die Möglichkeit, sich von diesem Ort inspirieren zu lassen und den Künstlerinnen und Künstlern bei ihrem Arbeitsprozess über die Schulter zu schauen. Tina Flau, freischaffende Künstlerin in Potsdam, wird gemeinsam mit der Grafikerin und Buchkünstlerin Katrin Magens als eine Art Gemeinschaftswerk experimentelles Papierschöpfen präsentieren. Anna Mars ist Keramikkünstlerin und wird in Kleinamchnow an neuen freien Objekten arbeiten. Ernst J. Petras wird Metallskulpturen bearbeiten.

Foto: Die Brücke Kleinmachnow Kunstverein e.V.

Die Vernissage findet am 14. Juni um 17:00 Uhr statt. Im Anschluss daran folgt das Sommerfest mit KultRaum e. V., eine Modenschau und ab 18:30 Uhr das Konzert des PopChors LocalVocals.

Foto: Redaktion