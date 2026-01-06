Schule statt Fabrik: Aktion „Sternsingen“ im Stahnsdorfer Rathaus

„Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“ ─ so lautet das Jahresmotto der 68. Aktion Dreikönigssingen. 17 Sternsingerinnen und Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinde in TKS, der Sanctissima Eucharistia, besuchten am Dienstagnachmittag, 6. Januar 2026, im Rahmen des diesjährigen Dreikönigssingens das Stahnsdorfer Gemeindezentrum.

Zur feierlichen Segnung des Hauses brachten die Kinder wie üblich den traditionellen Segensspruch „Christus mansionem benedicat ─ Christus segne dieses Haus“ in Form eines Aufklebers an der Haupteingangstür an. Bürgermeister Bernd Albers und die Belegschaft des Rathauses beteiligten sich anschließend an der Sammlung für den guten Zweck.

Im Vorjahr hatten sich mehr als 7.300 Gemeinden und Gruppen deutschlandweit am Sternsingen beteiligt. Es wurden dabei rund 48 Millionen Euro zusammengetragen, die üblicherweise auf mehr als 100 Projekte weltweit verteilt werden. Seit dem Start 1959 kamen beim Dreikönigssingen insgesamt mehr als 1,4 Milliarden Euro zusammen, mit denen Projekte für benachteiligte und Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa gefördert wurden.

Fotos: Gemeinde Stahnsdorf