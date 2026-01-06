„LichtSpiele“ in der Urania – Kino, Wärme und ein Ort der Gemeinschaft in schwierigen Zeiten

Inmitten des großflächigen Stromausfalls im Südwesten Berlins, der Zehntausende Haushalte betrifft und die Stadtgemeinschaft vor ungewöhnliche Herausforderungen stellt, öffnet die Urania Berlin ihre Türen.

Mit dem Angebot „LichtSpiele“ wird die Urania in Schöneberg in den kommenden Tagen zu einem warmen, hellen Ort für Familien, betroffene Berlinerinnen und Berliner und alle, die einen Moment der Normalität brauchen.

Ab dem 6. Januar, 18:00 Uhr, zeigt die Urania an drei Tagen ein kostenfreies Kinoprogramm für alle Altersgruppen. Dazu öffnet das Urania Café mit kostenlosem Tee und Kaffee und Handy-Aufladestation.

Johanna Sprondel, Direktorin, betont: „Das ist für mich eine Frage von Verantwortung: Wer kann was leisten als Teil dieser Stadt? Was wir als Urania leisten können, ist genau das: Wärme, Kino, einen Ort bieten, an dem man rauskommt aus der Situation. Um Zusammenhalt zu stärken. Wie sonst auch.“

Fotos: Pixabay.com / Urania Berlin e.V.