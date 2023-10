49ers mit der nächsten dominanten Vorstellung

Am 5. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB konnten die TKS 49ers ihr Momentum aus dem letzten Spiel mitnehmen und zum ersten Mal in der laufenden Saison eine Siegesserie starten. Nachdem es zu Beginn noch recht holprig lief, setzten sich die Gastgeber vor allem im zweiten und dritten Viertel ab und gewannen das Spiel am Ende souverän mit 87:74 (45:33). Mit dem Ergebnis halten die 49ers ihren siebten Tabellenplatz.

Nachdem die TKS 49ers vor einer Woche die Iserlohn Kangaroos mit über 30 Punkten Differenz besiegt haben, setzten sie sich auch heute im Heimspiel gegen den SC Rist Wedel eindrucksvoll durch. Zu Beginn des Spiels erwischten dennoch die Gäste den besseren Start und konnten nach den ersten zehn Minuten mit 19:13 in Führung gehen. Doch die Offensivschwierigkeiten der 49ers im ersten Viertel verwandelten sich in den nächsten zwei Vierteln schnell in zwanzig Minuten offensiver Meisterleistung. Im zweiten und dritten Viertel erzielte das Team von Vladimir Pastushenko insgesamt 62 Punkte und führte nicht nur nach der ersten Halbzeit zweistellig, sondern Mitte des dritten Viertels sogar mit 26 Punkten. Obwohl man daraufhin im letzten Viertel lediglich zwölf Punkte erzielte, konnten die Hausherren insgesamt überzeugend mit 87:74 den dritten Saisonsieg einfahren. Ein weiteres Mal überragte dabei die Mannschaftsleistung der 49ers. Von den zehn aufgestellten Spielern konnte jeder einzelne punkten und die 22 Assists machen deutlich, wie gut als Team zusammengespielt wurde. Vor allem Ivan Mikhieiev (15 Punkte, 5 Assists), Robin Jorch (16 Punkte, 6 Rebounds) und Oleh Bondarenko (12 Punkte) konnten aber auch auf individueller Ebene ihre Klasse unter Beweis stellen. Bei den Gästen war es der US-Amerikaner Camron Reece, der mit 13 Punkten seine Mannschaft in dieser Statistik anführte. Nach dem Spiel zeigte sich Pastushenko sichtlich erfreut: „Wir haben sehr gut zusammengespielt und das Reboundduell gewonnen, was für uns extrem wichtig war. Ich freue mich sehr, wie wir momentan als Mannschaft spielen, aber es geht noch besser und wir werden daran weiterarbeiten.“



Die Chance, ihre kleine Siegesserie auf drei zu erhöhen, bekommen die 49ers am 28. Oktober auswärts bei der Seawolves Academy in Rostock.

Foto: TKS 49ers