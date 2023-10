Polizei sucht Frau wegen Computerbetrugs

Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Potsdam fahndet mit Bildern aus Überwachungskameras nach einer bislang unbekannten Frau, der Computerbetrug und versuchter Computerbetrug vorgeworfen wird. mt.

Am 24. Junisoll die Frau in Kleinmachnow gemeinsam mit einer weiteren weiblichen Täterin zunächst die Geheimzahl der Geldkarte einer Frau ausgespäht und anschließend die EC-Karte entwendet haben. Kurz darauf wurde an einem Geldautomaten in Teltow unberechtigt Bargeld vom Konto der Betroffenen abgehoben. Zwei weitere Abhebungsversuche scheiterten an Geldautomaten in Stahnsdorf und Potsdam.

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthaltsort geben? Hinweise – bitte unter Angabe der Fahndungsnummer (84-23) – nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer +49 331 5508-0 entgegen. Alternativ können Sie auch das Hinweisformular im Internet nutzen. Dieses finden Sie in den Online-Services unseres Bürgerportals unter: www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter: polbb.eu/Hinweis.

Foto: Polizeidirektion West