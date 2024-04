Teltow startet mit Kultur und Tradition in den Mai

Das erste Maiwochenende steht in Teltow ganz im Zeichen von Kultur und Tradition. Mit dem „Tanz im Mai“ wird es am 4. Mai losgehen. Am 5. Mai stehen dann eine Vernissage im Rathaus und eine Jubiläumsfeier im Heimathaus an. Interessierte sind zu den Veranstaltungen ganz herzlich eingeladen.

„Tanz im Mai“

Wann: Samstag, 4. Mai, ab 19:00 Uhr (Einlass ab 18:00 Uhr)

Wo: Stubenrauchsaal im Teltower Rathaus, Marktplatz 1-3, 14513 Teltow

Die Live-Band „Sixty Beats“, die „Boogie Bandits“ und das Akkordeon Orchester der Musikschule Fröhlich sorgen bei freiem Eintritt für sehenswerte Abwechslung. Zuhörer und Tänzer werden voll auf ihre Kosten kommen – für Stimmung ist gesorgt. Für das leibliche Wohl sorgt an diesem Abend das Cateringunternehmen „Bande Creativ Catering“ aus Kleinmachnow.

„WIR – 20 Jahre blutorangen“ – Ausstellung

Wann: Sonntag, 5. Mai, 11:00 Uhr Vernissage

Wo: Foyer des Neuen Rathauses, Marktplatz 1-3, 14513 Teltow

In der Jubiläumsausstellung werden Arbeiten der Künstlerinnengruppe „blutorangen“ präsentiert. Aus der großen Gruppe formierte sich nach einigen Jahren eine geschlossene Vereinigung mit maximal 10 Künstlerinnen aus Berlin und der Region TKS, die in verschiedenen künstlerischen Genres tätig sind. Nun, 20 Jahre nach den Anfängen, zeigen sie ausgewählte Werke aus der gemeinsamen Zeit.

30 Jahre Heimatmuseum

Wann: Sonntag, 5. Mai 2024, 13:00 Uhr

Wo: Teltower Heimatmuseum, Hoher Steinweg 13, 14513 Teltow

Vor drei Jahrzehnten öffneten sich die Tore des Teltower Heimatmuseums im ältesten Haus der Stadt, der die lokale Geschichte und Kultur bewahrt und erlebbar macht. Zu diesem besonderen Anlass soll gemeinsam gefeiert werden. Im Rahmen der Jubiläumsfeier werden außerdem die von der Stadt errichteten neuen Sanitär-Anlagen sowie ein Unterstand für historische Ackergeräte durch Bürgermeister Thomas Schmidt ihrer Bestimmung übergeben. „Diese Erweiterungen ermöglichen es uns, das Museum noch gastfreundlicher und informativer zu gestalten“, so die Vorsitzende des Heimatvereins, Sybille Langner.

