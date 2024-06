Zerstörung von Wahlplakaten in der Region TKS

Dem Netzwerk Tolerantes Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf (NTTKS) wurden wie im vergangenen Bundestagswahlkampf viele Fälle von politisch motiviertem Vandalismus zugetragen, die es dokumentiert hat.



Im Mai 2024 wurden im Kommunal- und Europawahlkampf viele Plakate politischer Parteien in TKS mutwillig abgerissen und zerstört. In einem Fall wurden Plakate der LINKEN angezündet. Ein Transparent der PIRATEN in Kleinmachnow, das sich eindeutig gegen die AfD aussprach, wurde immer wieder zerstört und neu aufgehängt. Zudem wurden auf Wahlkampfplakate Beleidigungen der abgebildeten Kandidaten und Kandidatinnen geschmiert, sowie Parolen zugunsten der AfD und des BSW. Dieser Vandalismus gegen Wahlplakate ist entsprechend nicht als „Volkssport“ zu bezeichnen, sondern stammt recht eindeutig von den politischen Rändern.



Der finanzielle Schaden, der dadurch entsteht, macht auch vor privaten Firmen nicht Halt. So wurde im April ein unpolitisches Werbetransparent der Ackerhelden GmbH mit AfD-Parolen beschmiert.

Foto: Netzwerk Tolerantes Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf (NTTKS)