Festnahme im Fall des Potsdamer Millionendiebstahls

Die Staatsanwaltschaft Potsdam führt in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei in der Polizeidirektion West ein Ermittlungsverfahren gegen zwei tatverdächtige Personen wegen des Verdachts des Diebstahls im Zusammenhang mit der Entwendung von Bargeld in Millionenhöhe am 2. September 2023 bei einem Sicherheitsunternehmen in Potsdam.

Ein Tatverdächtiger wurde am 7. September 2023 in Berlin festgenommen. Gegen ihn erließ der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Potsdam am 8. September 2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Potsdam Haftbefehl. Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die zweite Tatverdächtige, nach der die Polizei auch international gefahndet hatte, wurde am 18. Oktober 2023 aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Potsdam, den die Staatsanwaltschaft Potsdam beantragt hatte, im Ausland verhaftet. Die Tatverdächtige wurde am 24. Oktober 2023 nach Deutschland überstellt und der zuständigen Richterin vorgeführt, die ihr den Haftbefehl verkündete. Auch die Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei in der Polizeidirektion West führt die Ermittlungen fort.

Foto:Pixabay.com