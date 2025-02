Die Feuerwehren der Region waren bei zwei Bränden in Stahnsdorf im Einsatz

Am späten Abend des 16. Februar wurde die Feuerwehr Stahnsdorf zu einem brennenden Pkw auf dem Seitenstreifen einer Hauptstraße alarmiert. Noch während der Anfahrt löste die Brandmeldeanlage einer Tiefgarage in einem benachbarten Gebäude aus, teilt die Feuerwehr Stahnsdorf mit.

Vor Ort dann die böse Überraschung: Es handelte sich nicht um eine Rauchentwicklung, sondern um einen weiteren Brand mit mehreren Fahrzeugen in der Tiefgarage. Noch während der Löscharbeiten auf der Straße wurde ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren, der Polizei und des Rettungsdienstes alarmiert, mit deren Hilfe ein umfangreicher Löschangriff aufgebaut wurde. Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Personen wurde das Stichwort auf „Massenanfall von Verletzten“ erhöht. Mehrere Trupps unter Atemschutz löschten den Brand in der Tiefgarage (und parallel dazu den Fahrzeugbrand auf der Straße). Währenddessen wurden die zahlreichen BewohnerInnen mit dem Rettungsbus aus Potsdam in eine Stahnsdorfer Turnhalle gebracht.

Problematisch waren die extrem kalten Temperaturen – Hydranten waren zugeschneit und eingefroren, das Löschwasser bildete eine rutschige Eisbahn.

Nach den Löscharbeiten wurden alle Wohnungen auf Brandgase kontrolliert und die Bewohner zurück in ihre Wohnungen begleitet. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Die Feuerwehr Stahnsdorf dankt den Feuerwehren der Region bis nach Potsdam, der Polizei und dem Rettungsdienst.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Stahnsdorf / Instagram