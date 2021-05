CDU-Ortsverbände plädieren für Schwimmbad

Die CDU-Ortsverbände Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf sprechen sich für den Bau eines Sportbades unter dem Dach der Kiebitzberge GmbH aus. Als Standort fassen sie die Potsdamer Straße/Rudongstraße in Teltow in Betracht.

Auf einer gemeinsamen Sitzung am 06. Mai 2021 erklärten die CDU-Verbände der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf (TKS) ihre Unterstützung für den Bau einer gemeinsamen Schwimmhalle für die Region. „In der Region wird kein Spaßbad benötigt, es besteht jedoch dringender Bedarf für den Schulsport, da unseren Schülerinnen und Schülern die Kapazitäten in Potsdam nicht dauerhaft zur Verfügung stehen werden“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der drei Ortsverbände.

Das Bad müsse in gemeinsamer Verantwortung von Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf unter dem Dach der Freibad Kiebitzberge GmbH entstehen. Diese bereits bestehende Gesellschaft verfüge über die nötige Erfahrung für den Bäderbetrieb und personelle Parallelstrukturen würden verhindert. „Ein gemeinsamer Personalpool für Schwimmhalle und Freibad kann bei der Gewinnung von Fachkräften, die so nicht nur saisonal, sondern ganzjährig angestellt werden, helfen. Auch beim Zusammenbringen von Klimaschutz und Bäderbetrieb hat die Freibad GmbH erfolgreich gezeigt, dass sie für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt ist.“

Alle drei Verbände sprechen sich für den regional zentral gelegenen Standort am Kreisverkehr Potsdamer Straße/Rudongstraße in Teltow aus. Die Schwimmhalle müsse aus allen drei Orten mit Fahrrad oder ÖPNV gleich gut erreichbar sein.

„Auch wenn die Schwimmhalle mit hohen Kosten verbunden ist, über 10 Mio. Euro im Bau sowie über 1 Mio. Euro im jährlichen Unterhalt, sind diese von allen drei Kommunen gemeinsam zu stemmen.“ Das Freibad werde auch auf längere Sicht nicht rentabel bewirtschaftet werden können. Es sei eine bewusste Entscheidung zugunsten des Schulsports, der sportlichen und körperlichen Bildung und der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger der Region. PM

