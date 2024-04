In den frühen Morgenstunden des 29. März brach aus bislang unbekannter Ursache in einer Garage in Stahnsdorf ein Feuer aus. Die Flammen griffen auf mehrere angrenzende Garagen innerhalb des Komplexes über. Die Feuerwehr war mit mehreren Löschfahrzeugen im Einsatz. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Der Ereignisort wird in der weiteren Folge an die Kriminalpolizei übergeben.

Foto: Pixabay.com