Vollsperrung in der Mahlower Straße

Auf der Mahlower Straße (K 6960) in Teltow wird zwischen dem 23. und dem 27. Juli eine Vollsperrung eingerichtet. Der Grund dafür ist die Leitungserneuerung im Fahrbahnbereich in Höhe der Hausnummer 250 (Autohaus). Das hat die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Beeinträchtigt ist davon eher der Durchgangsverkehr, die meisten Teltower werden ohne Probleme nach Hause kommen, denn die Zufahrt ist bis zur Baustelle frei. Alle anderen können die Mahlower Straße in dieser Zeit über die B101 und die L40 (Genshagener Straße – Teltower Straße – Ruhlsdorfer Straße) umfahren.

Karte: Stadt Teltow