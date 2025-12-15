25 Jahre Regionaler GewerbeVerein Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf – Glanzvolle Jubiläumsgala in Teltow

Mit einer festlichen Gala im GINN Hotel Teltow feierte der Regionale GewerbeVerein Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf am 13. Dezember sein 25-jähriges Bestehen. Rund 100 Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region kamen zusammen, um das Jubiläum im weihnachtlich dekorierten Rahmen des Hotels gebührend zu würdigen und zugleich den feierlichen Jahresabschluss zu begehen.



Zu den Ehrengästen des Abends zählten Daniel Keller, Minister für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz des Landes Brandenburg, Bodo Krause, Bürgermeister von Kleinmachnow, Andre Freymuth, der neu gewählte, sowie Thomas Schmidt, der scheidende Bürgermeister von Teltow. Ebenfalls anwesend waren der Ehrenvorsitzende und ehemalige Vorsitzende des Regionalen GewerbeVereins, Georg Lehrmann.



Der Abend begann stimmungsvoll mit einem Aperitif an der Feuerschale. Im offiziellen Teil nahm Georg Lehrmann die Gäste mit auf eine Reise durch die Geschichte des Regionalen GewerbeVereins. In seiner Rede schilderte er die Entstehung des Vereins, seine Anfänge vor 25 Jahren sowie die Entwicklung zu einer starken regionalen Interessenvertretung für Gewerbe, Handel und Dienstleistungen.

Für Aufmerksamkeit sorgte ein kurzweiliges Interview, das der Moderator des Abends, Michael Bernateck, mit Olaf Binek führte. Darin zog Binek eine positive Bilanz der Vereinsentwicklung der vergangenen Jahre. So habe sich die Mitgliederzahl des Regionalen GewerbeVereins seit 2021 mehr als verdoppelt. Gleichzeitig seien die Kontakte zur Politik auf kommunaler, Kreis- und Landesebene deutlich ausgebaut worden. Ausdruck dieser gewachsenen Vernetzung sei unter anderem, dass Wirtschaftsminister Daniel Keller inzwischen sogar zweimal im Jahr an Veranstaltungen des Regionalen GewerbeVereins teilnimmt.



Im Anschluss richtete Minister Daniel Keller das Wort an die Gäste. In seiner Rede spannte er den Bogen von seinem ersten Auftritt als Minister beim Neujahrsempfang des Regionalen GewerbeVereins im Januar dieses Jahres bis zum heutigen festlichen Jahresabschluss. Dabei würdigte er die kontinuierliche und engagierte Arbeit des Vereins, der zu den größten ehrenamtlich getragenen Wirtschaftsverbänden im Land Brandenburg zählt. Zugleich konnte der Minister konkrete Erfolge vermelden: Der im Januar zugesagte Bürokratieabbau bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sei inzwischen umgesetzt worden und zeige bereits spürbare Wirkung für die Unternehmen in der Region. Im Anschluss genossen die Gäste ein köstliches, weihnachtliches Buffet.

Das Highlight des Abends war die große Tombola mit knapp 50 hochwertigen Preisen im Gesamtwert von rund 12.000 Euro. Olaf Binek bedankte sich bei den preisstiftenden Sponsoren der Tombola für die überwältigende Unterstützung. Von jedem verkauften Los gehen 2.50 Euro an die roten Nasen. Einen besonderen Akzent setzte Martina Dold, Vertriebs- und Marketingleiterin der Firma Askania und Hauptsponsorin der Tombola. In ihrem Beitrag erzählte sie von der Marke Askania und der Geschichte der traditionsreichen Berliner Uhrenmanufaktur. Dabei nahm sie die Gala-Gäste mit auf eine anschauliche Reise in die Kunst der mechanischen Uhren „Made in Berlin“ und unterstrich die Bedeutung von Handwerkskunst, Präzision und regionaler Identität. Die Verlosung bildete den emotionalen Höhepunkt der Gala und wurde von den Gästen mit großer Begeisterung verfolgt.



Im weiteren Verlauf des Abends sorgte Tanzmusik für ausgelassene Stimmung und großen Zuspruch. Den Abschluss bildete ein Mitternachtssnack mit klassischer Soljanka, der den geselligen Abend abrundete.

Mit dieser Jubiläumsgala erreichte das Jubiläumsjahr des Regionalen GewerbeVereins Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf seinen Höhepunkt und zugleich seinen festlichen Abschluss.



Der Ausblick auf das kommende Jahr steht bereits fest: Am 13. Januar 2026 lädt der Regionale GewerbeVerein zum traditionellen Neujahrsempfang ein, der aufgrund des regen Zuspruchs in den vergangenen Jahren erstmals im Ernst-von-Stubenrauch-Saal in Teltow stattfinden wird.

Fotos: Regionaler GewerbeVerein Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf





