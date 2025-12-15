Aktion Warmes Essen“ bringt Licht, Wärme und Geborgenheit in den Advent

Im Rahmen des Kooperationsprojekts „Aktion Warmes Essen“ der milaa gGmbH und der Evangelischen Paulus-Kirchengemeinde Zehlendorf wurden am 8. Dezember 110 prall gefüllte Weihnachtstüten verteilt. Das Angebot richtete sich an wohnungslose Menschen und Menschen mit geringem Einkommen.

„Der Advent ist die Zeit des Schmückens und des Feierns – überall erblickt man schöne Symbole der Wärme und Geborgenheit.“ Mit diesen Worten begann Pfarrerin Dr. Donata Dörfel am 08. Dezember, ihr kurzes Tischgebet zur Weihnachtstütenaktion der „Aktion Warmes Essen“. Tatsächlich beschrieb sie damit auch sehr treffend die Kirche, die mit Kerzen sowie vielerlei Lichtern hell erleuchtet war und mit Tannenzweigen und Weihnachtsschmuck sehr festlich wirkte. „Die Adventszeit gilt zudem als Zeichen der Verbundenheit, Zuwendung, Liebe und Ermutigung,“ fügte sie hinzu und auch dies war am Montag in der Pauluskirche in Zehlendorf unschwer erkennbar.

Hinter dem Altar stapelten sich 110 wunderschöne, nachhaltige und voll bepackte Stoffbeutel, die durch die Kooperation mit „die Wille“ aus gespendeter Kleidung entstanden sind. Auch in diesem Jahr waren sie wieder mit Kaffee, Tee, Keksen, warmen Socken und anderen kleinen Überraschungen gefüllt, die im Anschluss an das Gebet an die Gäste verteilt wurden. Zudem wurde ein wahres Festessen serviert, dass sich jeder in der Kirche schmecken ließ. Wie immer ging es bei der „Aktion Warmes Essen“ nicht nur ums Essen, sondern auch um Gemeinschaft, Austausch, gegenseitige Unterstützung und Hoffnung.

Die Initiatoren bedanken sich ganz herzlich bei der Columbus-Loge, die auch in diesem Jahr die Weihnachtstüten wieder prall gefüllt hat, bei allen Ehrenamtlichen, dem Gemeindekirchenrat, der Köchin Astrid, der Alten Backstube und dem Onkel-Tom-Pub für Kakao und Punsch. Zu guter Letzt geht der Dank an Herrn Häußermann. Er ist Kantor und Organist der Pauluskirchengemeinde und geht am Ende des Jahres in den Ruhestand. Am vorvergangenen Wochenende wurde er im Gottesdienst offiziell verabschiedet. Am Montag spielte er noch einmal für die Anwesenden.

Das Angebot der „Aktion Warmes Essen“ richtet sich an wohnungslose Menschen und Menschen mit geringem Einkommen. Die „Aktion Warmes Essen“ gibt es bereits seit 1993, seit 2018 ist die milaa gGmbH Kooperationspartner. Seit 2021 verteilt sie ganzjährig warme Mahlzeiten und Getränke an wohnungslose Menschen und Menschen mit geringem Einkommen. Dabei bietet sie den Besuchern nicht nur eine warme Mahlzeit, sondern auch Gemeinschaft und Unterstützung.

Foto: milaa gGmbH