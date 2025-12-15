19. Last-Minute-Weihnachtsmarkt lädt nach Kleinmachnow ein

Am 22. Dezember findet in Kleinmachnow der 19. Last-Minute-Weihnachtsmarkt statt. Von 15 bis 21 Uhr verwandelt sich der Schulhof der Maxim-Gorki-Gesamtschule in einen stimmungsvollen Treffpunkt für alle, die kurz vor Weihnachten noch auf der Suche nach besonderen Geschenken sind oder einfach die vorweihnachtliche Atmosphäre genießen möchten.

Neben zahlreichen liebevoll gestalteten Marktständen mit regionalen und handgefertigten Produkten – darunter Imkereiprodukte, Steine und Mineralien, Glas-Fusing-Arbeiten, Töpferwaren, Kräuterprodukte, handgestrickte Socken und vieles mehr – dürfen sich die Besucher auch auf prominenten Besuch freuen: Der Weihnachtsmann und sein Engel haben ihr Kommen angekündigt.

Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sorgt für festliche Unterhaltung. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt von Bürgermeister Bodo Krause. Der Chor der Grundschule auf dem Seeberg stimmt weihnachtliche Lieder an, während der ehemalige Landrat und Bürgermeister Wolfgang Blasig die Weihnachtsgeschichte vorliest. Musikalisch begleitet wird der Abend vom Jugendblasorchester Kleinmachnow, den Just Friends sowie der Band „Don Snacksler“.

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Angeboten werden unter anderem Thüringer Bratwurst vom Grill, hausgemachte Soljanka, Glühwein, Fingerfood aus Lisa’s Café, Waffeln, Zuckerwatte, Kinderpunsch und weitere weihnachtliche Köstlichkeiten.

Besuchern von außerhalb wird empfohlen, die Parkplätze am Rathausmarkt zu nutzen. Der Last-Minute-Weihnachtsmarkt verspricht damit erneut einen stimmungsvollen Abschluss der Adventszeit in Kleinmachnow.

Foto: Redaktion