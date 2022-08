Sperrung der Teltower Altstadt

Am 28. August feiert Teltow den „Tag der offenen Höfe“. An diesem Tag werden dafür umfangreiche Straßensperrungen in der Altstadt notwendig.

Am Sonntag, 28. August, feiert die Stadt Teltow den „Tag der offenen Höfe“ in der Altstadt. Anlässlich dieser Veranstaltung kommt es zu einigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Autofahrer seien gebeten, die entsprechende Verkehrsbeschilderung zu beachten und ihr Fahrzeug entsprechend umzuparken, so die Stadtverwaltung.

Für den Verkehr komplett gesperrt sind (siehe Skizze Übersichtslageplan – Vollsperrung)

Alte-Potsdamer Straße

Hoher Steinweg

Sandstraße

Bäckerstraße

Breite Straße

Ritterstraße

„Wir bitten um Ihr Verständnis“, teilen die Organisatoren mit. PM

Bild: Redaktion