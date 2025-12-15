BER erwartet während der Ferien rund 1,1 Millionen Passagiere

In der Zeit vom 19. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026 rechnet die Flughafengesellschaft mit rund 1,1 Millionen Passagieren am BER. Damit reisen ähnlich viele Menschen über den BER wie während der Ferien im vergangenen Jahr.

Allein am ersten Ferienwochenende, vom 19. bis 21. Dezember, werden 220.000 Passagiere am Flughafen BER erwartet. Der verkehrsreichste Reisetag wird voraussichtlich Freitag, der 19. Dezember, mit 79.000 Passagieren sein. Während der gesamten Ferienzeit starten und landen rund 7.300 Flugzeuge am BER. Die beliebtesten Reiseländer sind Spanien, Großbritannien, Italien, die Türkei und Frankreich. Rund 60 Airlines fliegen in den Weihnachtsferien vom BER zu 124 Zielen in 49 Ländern.

Der Flughafen ist bereits weihnachtlich geschmückt. Auf dem Willy-Brandt-Platz, direkt vor dem Terminal 1, erstrahlt eine rot-gold geschmückte, acht Meter hohe Nordmanntanne im Licht von 3.500 LED-Lämpchen. Eine zweite geschmückte Tanne steht auf der Ebene E1 vor dem südlichen Zugang zum Terminal 1.

Für vorweihnachtliche Stimmung sorgt am 18. Dezember im zentralen Marktplatz des Terminal 1 das Künstler-Duo Felice & Cortes mit Musik und Artistik in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr. Am 19. Dezember, von 13 bis 18 Uhr, tritt ein Duo mit Weihnachtsliedern auf. An beiden Tagen unterstützen freiwillige Mitarbeitende der Flughafengesellschaft wieder als BERteam Reisende vor Ort in den Terminals. Kinder können sich im Marktplatz wieder über Glitzertattoos freuen.

Grundsätzlich empfiehlt die Flughafengesellschaft allen Ferienreisenden, möglichst vorab online einzuchecken, sich rechtzeitig vor Abflug im richtigen Terminal einzufinden und die Hinweise der jeweiligen Airline zu beachten. Wer sich zudem vorab auf der Website oder in der App des BER über die Abläufe am Flughafen informiert, Parkplätze online bucht und vorab online eincheckt, kann entspannter in den Urlaub starten. Reisende, die ihr Gepäck am Fast Bag Drop selbst aufgeben, sparen Zeit. Die Wartezeiten für die Sicherheitskontrollen werden in der App, auf der Webseite und auf Monitoren direkt vor Ort angezeigt. Alle Abflug-Gates können über jede Sicherheitskontrolle im Terminal 1 oder Terminal 2 erreicht werden. Das jeweilige Boarding-Gate schließt in der Regel 30 Minuten vor dem Abflug.

Foto: Pixabay.com



