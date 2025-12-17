Geflügelpest im Landkreis Potsdam-Mittelmark: Weiterer Betrieb im Amt Beetzsee direkt betroffen

Am vergangenen Wochenende ist in einem Betrieb der Geflügelmast im Amt Beetzsee der Verdacht auf Geflügelpest gemeldet worden. Die vor Ort genommenen Proben wurden zur Untersuchung in das Landeslabor Berlin-Brandenburg eingeliefert.

Der Verdacht bestätigte sich, sodass mit sofortiger Wirkung die Seuchenbekämpfung angeordnet wurde. Bis zum gestrigen Abend wurden die rund 12.500 Tiere in dem betroffenen Betrieb gekeult. Mit einer Tierseuchenallgemeinverfügung hat der Landkreis Potsdam-Mittelmark auf das Ergebnis reagiert. Um den Seuchenbestand wurde eine Schutzzone mit einem Radius von mindestens drei Kilometern festgelegt.

Die genaue Lage der Schutzzone ist auf der beigefügten Karte ersichtlich.

Zusätzlich wird um den Seuchenbestand eine Überwachungszone mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern festgelegt. An den Hauptzufahrtswegen zur Schutzzone wird durch Schilder auf die „Geflügelpest-Schutzzone“ hingewiesen, analog werden die Hauptzufahrtswege zur Überwachungszone mit der Aufschrift „Geflügelpest-Überwachungszone“ beschildert. Der Landkreis weist darauf hin, dass die Aufstallpflicht im gesamten Landkreis Potsdam-Mittelmark weiterhin besteht.

Grafik: Landkreis Potsdam Mittelmark