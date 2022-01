TECCI-Schülerwettbewerb: Neue Ausschreibung läuft

Das Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum Potsdam-Mittelmark schreibt auch 2022 den Schülerwettbewerb TECCI im Landkreis aus. Bis Ende Juni können Projekte eingereicht werden.

Grafik: Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM

Auch 2022 können sich Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark am TECCI-Schülerwettbewerb beteiligen, kündigt das Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM in einer Pressemitteilung an. Demnach werden Schülerprojekte mit den Schwerpunktthemen WAT (Wirtschaft, Arbeit, Technik), Physik, Geografie, Mathematik, Biologie, Chemie, Mechatronik sowie Informatik ausgezeichnet. Hier können sowohl neue, laufende als auch bereits abgeschlossene Projekte eingereicht werden. Bewerben können sich Schülerinnen und Schüler, Schülergruppen und Schülerfirmen der Klassenstufen 5 bis 13. „Wir freuen uns auch über Projekte von Oberstufenzentren und beruflichen Schulen“, erklärt das Wirtschaftsforum weiter.

Die Projektskizzen bzw. Projektbeschreibungen sind bis zum 30. Juni 2022 einzureichen beim:

Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM

Stichwort: TECCI

Niemegker Straße 35 • 14806 Bad Belzig

Tel. 033841 65 381 • linda.schroeder@tgz.pm

Die Schülerinnen und Schüler mit den interessantesten Projekten sind eingeladen, ihre Ideen im Rahmen der Arbeitskreise Schule & Wirtschaft PM zu präsentieren. Die Ausschreibungsunterlagen können unter https://schulewirtschaft.pm/schuelerwettbewerb-tecci/ heruntergeladen werden; auf die Gewinner warten attraktive Preise, so das Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum abschließend. PM

