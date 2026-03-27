49ers überzeugen gegen Wedel

Nach dem Abbruch am Samstag durch einen abgebrochenen Korb, zeigen die 49ers, dass sie, trotz Abstieg, keineswegs zu unterschätzen sind. 30 Punkte von Jannes Hundt und ein sehr effizientes 49ers Team ließen einer schwächelnden Wedler Mannschaft keine Chance und so endet das Spiel am Donnerstagabend mit 94:73.

In der Anfangsphase geben die 49ers oft den Ball ab und sind beim eigenen Defensivrebound nicht konsequent genug, weswegen sie dort deutlich geschlagen werden. Dennoch bleibt das Spiel auf Augenhöhe, da die 49ers aus ihren 4 3er-Versuchen ganze 3 verwandeln. Eine frühe Umstellung auf eine Zonen-Verteidigung trägt außerdem zur stockenden Wedler Offensive bei.

Im 2. Abschnitt übernimmt Jannes Hundt das Zepter und bringt alleine 17 Punkte in diesem Viertel auf das Parkett, wobei er aus 7 Würfen keinen einzigen verfehlte. Hauen die 49ers ein Monster Viertel mit 28 Punkten und 66 Prozent innerhalb sowie 50 Prozent Trefferquote außerhalb der 3er Linie raus, dem sind die Wedler nicht gewachsen. Sie kämpfen weiterhin gegen die Zonen-Verteidigung, welche viele späte und schwierige Abschlüsse forciert. Vor allem in den Minuten ohne Niklas Krause wirken die Gastgeber unorganisiert, was auch zu mehreren Ballverlusten führt.

Nach der Halbzeitpause findet Wedel wieder zu ihrer Form im ersten Viertel zurück, am offensiven Brett zeigen sie sich erneut aggressiv, zudem machen sie wieder mehr Druck in der Defense, weswegen die 49ers in diesem Viertel allein 8 Ballverluste verzeichnen. Dennoch bleibt die Führung konstant, vor allem durch die immer noch sehr effiziente Offensive der 49ers, wo hingegen Wedel vor allem hinter der 3er Linie zu kämpfen hat.

Im Schlussabschnitt drehen die 49ers das Spiel erneut in ihre Richtung. Sie kriegen ihre Probleme am eigenen Brett in den Griff und bleiben weiterhin hocheffizient. Wedel hingegen kann mit 2 Treffern aus 11 3er-Versuchen einfach nicht mithalten, ohne ihre Überlegenheit bei den Offensivrebounds oder zu vielen Fehlern der 49ers mit dem Ball sind sie schlichtweg nicht in der Lage, mitzuhalten und so endet das Spiel deutlich mit 94:73, der Sieg mit dem größten Abstand für die 49ers in dieser Saison.

Der Top-Scorer der 49ers Jannes Hundt beendet das Spiel mit 30 Punkten mit 11 verwandelten Würfen aus 14 Versuchen. Eine überaus starke Performance des in der 2. Saisonhälfte zu uns gekommenen Guards. Seine höchste Punktzahl in seiner ProA und ProB Laufbahn. Des Weiteren hat Thure Peters seine höchste Punktzahl der Saison mit 22 Punkten auf 8 Treffern aus 10 Würfen aufgelegt, für den Youngstar seine 2.höchste Punktzahl in der ProB.

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