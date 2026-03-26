Über die Osterferien werden am Flughafen BER 1,3 Millionen Passagiere erwartet.

Vom 27. März bis zum 12. April 2026 werden rund 1,3 Millionen Passagiere den Flughafen BER nutzen. Das sind ähnlich viele Menschen wie während der Osterferien im vergangenen Jahr.

Allein am ersten Ferienwochenende vom 27. bis 29. März erwartet die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg rund 200.000 Passagiere. Der verkehrsreichste Tag wird voraussichtlich der 10. April mit 85.000 Passagieren sein.

Insgesamt starten und landen während der gesamten Ferienzeit rund 8.800 Flugzeuge am BER. Die beliebtesten Reiseländer sind Spanien, Großbritannien, die Türkei, Italien und Frankreich. Rund 70 Airlines fliegen in den Osterferien vom BER aus zu 140 Zielen in 52 Ländern.

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