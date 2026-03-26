Verkehrskontrollen der Revierpolizei Teltow

Am 25. März führten Polizeibeamte des Reviers Teltow in Teltow sowie in den Gemeinden Stahnsdorf und Kleinmachnow an verschiedenen Orten Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden insgesamt mehr als 45 Verkehrsverstöße festgestellt.

Zu den festgestellten Verstößen zählten unter anderem das Fahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung – sowohl durch Radfahrer und Nutzer von Elektrokleinstfahrzeugen als auch durch Autofahrer – sowie Geschwindigkeitsüberschreitungen. Zudem konnten zwei Fahrzeugführer keinen gültigen Versicherungsschutz nachweisen und müssen nun mit Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Die Polizei betont in diesem Zusammenhang, dass die Beachtung der Verkehrsregeln ein wesentlicher Beitrag zur Verkehrssicherheit ist. Solche Kontrollen sind wichtig, weil sie Regelverstöße frühzeitig aufdecken, das Verantwortungsbewusstsein der Verkehrsteilnehmer stärken und dadurch Unfälle verhindern.

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