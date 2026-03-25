Kein S-Bahn-Verkehr zwischen Teltow Stadt und Lichterfelde Ost in den Osterferien

Die DB InfraGO nutzt auch in diesem Jahr die Osterferien für Bauarbeiten im Netz der S-Bahn. Vom 27. März (22:00 Uhr) bis zum 13. April (01:30 Uhr) gibt es keinen S-Bahn-Verkehr zwischen den Stationen Teltow Stadt und Lichterfelde Ost. Am 25. und 26. März werden Informations-Teams die betroffenen Fahrgäste direkt in den Zügen mit Bau-Handzetteln informieren.

Grund hierfür ist die Erneuerung der Gleise auf der Strecke zwischen den Bahnhöfen Lichterfelde Süd und Lichterfelde Ost. Die S25 fährt auf der Strecke Lichterfelde Ost – Lankwitz – Hennigsdorf. Die S26 fährt zwischen Lichterfelde Ost – Lankwitz – Blankenburg (Wochenends nur bis Potsdamer Platz). Für die Zeit der Bauarbeiten besteht Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen:



Der Bus S25 verkehrt auf der Strecke: S Teltow Stadt – Bushaltestelle „Ostpreußendamm Süd“ – Bushaltestelle „Ostpreußendamm/Osdorfer Straße“ – Bushaltestelle „Bogenstraße“ (Zusatzhalt) – S Lichterfelde Ost – S Lankwitz. In Lichterfelde Süd und in Osdorfer Straße halten die Busse des Ersatzverkehrs nicht direkt am S-Bahnhof, sondern im Verlauf des Ostpreußendamm westlich der Anhalter Bahn. Im Abschnitt Lichterfelde Ost – Lankwitz fahren die S25 und S26 sowie der Bus S25 nahezu parallel.



Darüber hinaus kann es zu veränderten Abfahrtszeiten und zu Bahnsteigänderungen kommen. Alle Details dazu sowie zu den Ersatzverkehren gibt es in der S-Bahn-App sowie auf der Homepage der S-Bahn Berlin unter sbahn.berlin. Die S-Bahn Berlin empfiehlt ihren Fahrgästen, vor Fahrtantritt die elektronische Fahrplanauskunft zu nutzen.

Grafik: DB

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