Erst stürmisches Wetter, dann Frost

Am 25. März wird es in der Region windig bis stürmisch. Ab dem Mittag sind Schauer und einzelne Gewitter mit Graupel möglich. In der Nacht zum 26. März kann es örtlich zu Frost kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine „Warnung vor markantem Wetter“ für Brandenburg und Berlin heraus.

Ein atlantisches Tiefdrucksystem greift heute auf Brandenburg und Berlin über und verlagert sich rasch nach Osten. Dabei wird deutlich kältere Luft herangeführt.

WIND/STURM:

Heute rasch zunehmender Südwestwind, dabei verbreitet Windböen um 60 km/h (Bft 7), im Verlauf auch vermehrt Sturmböen bis 75 km/h. Vereinzelt sind auch am späten Vormittag und Mittag schwere Sturmböen um 90 km/h nicht ausgeschlossen, vor allem im Bereich von der Prignitz bis zum Oderbruch. Im Vormittagsverlauf Winddrehung von Südwest auf West. Zum Abend allgemeine Windabschwächung.

Heute ab dem Mittag im gesamten Gebiet, vor allem aber vom Fläming bis in die Lausitz, vereinzelt Gewitter mit Graupel und Sturmböen zwischen 70 und 85 km/h meist aus West bis Nordwest.

In der Nacht zum Donnerstag örtlich leichter Frost bis -1 Grad, vor allem in der Südhälfte und bei längeren Auflockerungen.

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