Stahnsdorf – Auto und Radfahrer kollidiert

In Stahnsdorf ist es am frühen Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren eine 65-jährige Autofahrerin auf der Straße „Quermathe“ in Richtung L77. In selber Richtung fuhr rechts neben dem Auto ein 67-jähriger Radfahrer. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei noch unklar ist, wer die Unfallursache gesetzt hat. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholwert von 0,56 Promille gemessen und eine Blutentnahme veranlasst. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde eine Unfallanzeige aufgenommen.

Foto: Pixabay.com