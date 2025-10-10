Sportminister ernennt erstmals Olympiasiegerinnen zu Landesbeamtinnen auf Probe

Sportminister Steffen Freiberg hat die beiden Kanu-Olympiasiegerinnen Franziska John und Conny Waßmuth heute zu Beamtinnen auf Probe im Landesdienst ernannt. Beide sind Inhaberinnen einer von insgesamt zehn Sportförderstellen, die die Landesregierung für die Förderung der dualen Karriere von Sportlerinnen und Sportlern bereitstellt.

Conny Waßmuth ist Olympiasiegerin sowie mehrfache Welt- und Europameisterin im Kanurennsport. Seit dem Jahr 2017 ist die 42-jährige Diplom-Sportwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Sportmanagement/Sportökonomie als Referentin im Bereich Spitzen- und Nachwuchsleistungssport des MBJS tätig. Franziska John hat ebenfalls Siege bei Olympia, Welt- und Europameisterschaften im Kanurennsport errungen. Die 36-jährige Potsdamerin hat einen Studienabschluss im Bauingenieurwesen und arbeitet seit dem Mai 2023 im Sachgebiet Sportstättenbau des MBJS. Mit den beiden Sportlerinnen werden erstmals zwei Inhaberinnen von Sportförderstellen als Beamtinnen auf Probe ernannt. Sportminister Steffen Freiberg: „Mit dem Konzept der dualen Karriere fördert Brandenburg gezielt Spitzenathletinnen und Spitzenathleten. Wir ermöglichen ihnen die Vereinbarkeit von beruflicher Entwicklung und sportlichen Höchstleistungen. Damit wird auch ein Schwerpunkt im Koalitionsvertrag erfüllt. Franziska John und Conny Waßmuth haben einerseits sportlich unter anderem bei Olympia überzeugt, andererseits bringen sie sich auch mit ihrer Fachexpertise im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ein. Ich freue mich, dass sie ihren beruflichen Weg als Beamtinnen auf Probe im Landesdienst verstetigen wollen.“

Die Landesregierung verfolgt seit 2017 das Konzept „Förderung der Dualen Karriere von paralympischen und olympischen Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern“. Die Sportförderstellen ermöglichen, für internationale Wettkampfhöhepunkte (Olympia, Welt- und Europameisterschaften) erforderliche Training zu absolvieren und gleichzeitig eine berufliche Anbindung und Absicherung zu erhalten. Im Landesdienst stehen insgesamt zehn Sportförderstellen zur Verfügung, darunter seit diesem Jahr auch fünf Beamtenstellen.

Foto: v.l.n.r.: Franziska John, Minister Steffen Freiberg, Conny Wasmuth ( Foto: MBJS )