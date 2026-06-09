80. Gründungsjubiläum der DEFA – Ausstellung im Filmmuseum Potsdam

Am 17. Mai jährte sich das Gründungsdatum der DEFA zum 80. Mal. Ein Jahr lang wendet sich das Filmmuseum Potsdam zahlreichen Themen, Filmen und Personen zu, die das spätere staatliche Filmstudio der DDR geprägt haben. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein des Filmmuseums und der DEFA-Stiftung entstehen zwei Ausstellungen, die von einer umfassenden Film- und Veranstaltungsreihe begleitet werden.

1945: Deutschland ist nach 12 Jahren nationalsozialistischer Diktatur weitgehend zerstört,

es herrschen Hunger und Not. Ohne Verzug gründen Filmenthusiasten das Filmaktiv, die Keimzelle der zukünftigen DEFA. Die ersten Filme – „Die Mörder sind unter uns“, „Ehe im Schatten“ oder „Der Rat der Götter“ – spiegeln die Bemühungen der Filmschaffenden, Antworten auf die drängendsten Fragen zu finden: Wie konnte es zu diesem Weltkrieg kommen, wie konnte es geschehen, dass so viele Menschen der NS-Ideologie folgten?

Die Ausstellung „Diene Ehrlich Friedlichem Aufbau“ im Filmmuseum Potsdam wirft ein Licht auf die historisch einmaligen Leistungen der Filmschaffenden in den ersten Nachkriegsjahren und lädt ein, sich mit dieser Umbuchzeit und den Filmen erstmalig oder auch erneut zu beschäftigen.

Filmmuseum Potsdam, Foyerausstellung: “ Diene Ehrlich Friedlichen Aufbau“ Die in Kleinmachnow lebende Sängerin und Schauspielerin Chrs Doerk (Heisser Sommer) 3. v.l. Foto: Manfred Thomas

Filmmuseum Potsdam, Foyerausstellung: “ Diene Ehrlich Friedlichen Aufbau“ Foto: Manfred Thomas

Filmmuseum Potsdam, Foyerausstellung: “ Diene Ehrlich Friedlichen Aufbau“ Lebt noch immer in Kleinmachnow Sängerin und Schauspielerin (Heisser Sommer) Chris Doerck, Bernd Stegemann, Kuratorin Dorett Molitor, Ministerin Manja Schüle (v.l.) Foto: Manfred Thomas

Filmmuseum Potsdam, Foyerausstellung: “ Diene Ehrlich Friedlichen Aufbau“ – 80 Jahre DEFA Foto: Manfred Thomas

Filmmuseum Potsdam, Foyerausstellung: “ Diene Ehrlich Friedlichen Aufbau“ Kuratorin Dorett Molitor Foto: Manfred Thomas

Fotos: Manfred Thomas