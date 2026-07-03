Mit Power in den nächsten Lebensabschnitt: Förderverein der Gottlieb-Daimler-Schule in Ludwigsfelde überrascht Zehntklässler mit Powerbanks

Eine besondere Überraschung erwartete die Absolventinnen und Absolventen der 10. Jahrgangsstufe der Gottlieb-Daimler-Schule im Rahmen ihrer feierlichen Zeugnisübergabe am 03. Juli im Klubhaus Ludwigsfelde. Neben ihren Abschlusszeugnissen und einer Rose erhielten alle Schülerinnen und Schüler eine neue Powerbank – überreicht vom Förderverein der Gottlieb-Daimler-Schule.

„Es war der Wunsch vieler Schülerinnen und Schüler und wir freuen uns, dass wir diesen gemeinsam mit der Märkischen Heimat und dem Initiative Familie in LU e. V. umsetzen konnten“, sagte Denise Ellwart vom Förderverein der Gottlieb-Daimler-Schule. Mit der Aktion wollten die Beteiligten den Jugendlichen nicht nur ein praktisches Geschenk für ihren weiteren Lebensweg mitgeben, sondern auch ein Zeichen der Wertschätzung und der engen Verbundenheit mit ihrer Heimatstadt setzen.

Für Cindy Mund, Vorstandsmitglied des Initiative Familie in LU e. V., ist die Aktion ein gelungenes Beispiel für das Engagement vor Ort: „Wenn Schule, Förderverein und lokale Partner zusammenarbeiten, können Gesten entstehen, die weit über den Schulabschluss hinaus wirken.“ Finanziert wurden die Powerbanks aus Mitteln des Fördervereins sowie durch Spenden der Wohnungsgesellschaft Ludwigsfelde mbH „Märkische Heimat“, der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam und des Initiative Familie in LU e. V.

Foto: Initiative Familie in LU e. V.

Foto v.l.n.r.: Cindy Mund (Initiative Familie in LU e. V.), Denise Ellwart (Förderverein Gottlieb-Daimler-Schule e. V.), Pia Gießel (Absolventin 10. Jahrgangstufe), Finn Theuer (Absolvent 10. Jahrgangstufe), Julia Oldenburg (Schulleitung Gottlieb-Daimler-Schule), Anja Richter (Märkische Heimat)