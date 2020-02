Fliegerbombe erfolgreich gesprengt

Aufatmen am Morgen danach: Die Sprengung der als hochgefährlich geltenden 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist geglückt, die Schäden hielten sich in Grenzen. Bürgermeister Bernd Albers nannte zwei abgedeckte Dächer und zerbrochene Glasscheiben. Verletzte wurden nicht gemeldet. Die Denotation war in einem weiten Radius zu hören.

Die englische Fliegerbombe war bei Bauarbeiten in der Wilhelm-Külz-Straße entdeckt worden. Ein Sperrkreis von rund einem Kilometer Durchmesser wurde errichtet und evakuiert. Rund 3.200 Menschen aus Stahnsdorf und Kleinmachnow waren betroffen, darunter auch die Kinder der Kita Mäuseburg. In Teltow waren nur wenige Menschen von der Evakuierung betroffen. Um 05:45 konnte der Sperrkreis aufgehoben werden. Wie die Gemeinde am Morgen mitteilte, waren 460 Einsatzkräfte vor Ort.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf, Fundort der Bombe mit Sperrkreis.