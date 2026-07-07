Stahnsdorf – Umleitung der Linien X1, 601, 622, 626, 627 und 629

Aufgrund von Bauarbeiten wird die Kreuzung Stahnsdorfer Hof in Stahnsdorf von 09. Juli bis zum 22. August abschnittsweise gesperrt.

Die Linien X1 und 601 werden in Richtung Potsdam zwischen Teltow, Warthestr. und Stahnsdorf, Stahnsdorfer Hof über Rammrath-Brücke > Meiereifeld > Zehlendorfer Damm umgeleitet. Die Haltestellen Teltow, Feuerwehr bis Stahnsdorf, Puschkinstr. entfallen. In Richtung Teltow verkehren die Linien planmäßig.

Die Linie 622 wird am Stahnsdorfer Hof getrennt und verkehrt von Berlin kommend über den Bäkedamm direkt zur Waldschänke. In Richtung U Krumme Lanke verkehrt sie wie die Linien 620 und 623 über Schleusenbrücke sowie Hohe Kiefer zur Haltestelle Kleinmachnow, Rathausmarkt und von dort planmäßig weiter.

Der südliche Teil von Stahnsdorf wird von Zusatzfahrten der Linie 622 im Ring Waldschänke > Stahnsdorfer Hof > Bergstr. > Bahnhofstr. > Waldschänke bedient. Diese Fahrten haben an der Waldschänke Anschluss zur Linie 622 oder 623.

Die Linie 626 wird in Richtung Stahnsdorf zwischen Stahnsdorf, Grüner Weg und Waldschänke über W.-Külz-Str. umgeleitet. Die Haltestelle Stahnsdorfer Hof wird zur Ersatzhaltestelle auf dem Fr.-Weißler-Platz verlegt. In Richtung Teltow verkehrt die Linie planmäßig.

Die Linie 627 wird zwischen Stahnsdorf, Mühlenstr. und Waldschänke über Krughofstr. > W.-Külz-Str. umgeleitet. Die Haltestelle Fr.-Weißler-Platz wird zur Ersatzhaltestelle vor der Kreuzung Lindenstr./Krughofstr. verlegt, die Haltestelle Stahnsdorfer Hof entfällt. In Richtung Sputendorf verkehrt die Linie planmäßig.

Bitte beachten Sie die Umleitung der Linie 627 aufgrund der Sperrung der Berliner Str. in Güterfelde.

Die Linie 629 wird in Richtung Stahnsdorf zwischen Teltow, Warthestr. und Kleinmachnow, Hakeburg über Rammrath-Brücke > Meiereifeld > Förster-Funke-Allee > K.-Marx-Str. > Zehlendorfer Damm umgeleitet. Die Haltestellen Teltow, Oderstr./Saganer Str. bis Kleinmachnow, Am Weinberg entfallen. In Richtung Teltow verkehrt die Linie planmäßig.

Fotos: regiobus