9.555 bestandene Abiturprüfungen in Brandenburg – 297-mal mit 1,0!
Nach Wochen der Spannung, des Hoffens und der Vorfreude haben viele Abiturientinnen und Abiturienten im Land Brandenburg ihren Schulabschluss geschafft: Sie halten ihre Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife in den Händen. Ihre Leistungen sind insgesamt auf einem guten Niveau. Die Durchschnittsnote im Abitur beträgt in diesem Schuljahr 2,2.
Der Anteil der Abiturienten und Abiturienten mit dem Bestnotenschnitt 1,0 liegt leicht unter dem Vorjahr. Bildungsminister Gordon Hoffmann: „Auf diesen Tag haben die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten in Brandenburg viele Jahre hingearbeitet. Die Abiturzeugnisse, die sie sich hart erarbeitet haben, sind ein Zeichen von Disziplin und Durchhaltevermögen. Das verdient unser aller Respekt. Ich hoffe die Absolventinnen und Absolventen werden sich an viele schöne Momente erinnern, wenn sie auf ihre Schulzeit zurückblicken. Ein großes Dankeschön geht auch an die Lehrkräfte, die ihre Schülerinnen und Schüler bis zum Abschluss unterstützt und motiviert haben.“
Die schriftlichen Abiturprüfungen wurden in zehn Fächern zentral, davon in sieben Fächern (Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik, Biologie, Chemie und Physik.) unter Nutzung des bundesweiten Abi-Pools durchgeführt. In weiteren 29 Fächern in Brandenburg wurden sie dezentral abgelegt. 10.288 Schülerinnen und Schüler stellten sich den Abituraufgaben – 92,9 Prozent haben bestanden. Dieser Wert liegt geringfügig unter dem Vorjahr. Etwas weniger Abiturientinnen und Abiturienten haben den Bestwert 1,0 auf dem Abschlusszeugnis stehen: 297 (Vorjahr: 337). Die Abi-Durchschnittsnote ist mit 2,2 im Mittel wie in den Vorjahren. Die Abiturprüfungen sind ohne besondere Vorkommnisse und Störungen verlaufen.
Die Daten für das Schuljahr 2025/26 basieren auf der Erfassung mit Stand vom 2. Juli 2026, es kann noch zu geringfügigen Änderungen kommen.
Landesweiter Abi-Durchschnitt
Die Abi-Durchschnittsnote ist im Mittel wie in den Vorjahren.
|Schuljahr
|Schülerzahl
|Durchschnittsnote
|Gesamt
|zugelassen
|angetreten
|bestanden
|bestanden
|abs.
|in %
|2025/26
|10.501
|10.293
|10.288
|9.555
|92,9
|2,2
|2024/25
|9.946
|9.784
|9.766
|9.224
|94,3
|2,2
|2023/24
|9.870
|9.744
|9.741
|9.179
|94,2
|2,2
|2022/23
|9.987
|9.875
|9.874
|9.266
|93,8
|2,2
|2021/22
|9.722
|9.626
|9.619
|9.103
|94,6
|2,1
1,0 Abiturientinnen und Abiturienten
Der diesjährige Anteil der 1,0- Abiture liegt diesmal unter dem fünfjährigen Mittel von 3,6 Prozent.
|Schuljahr
|Anzahl Schülerinnen und Schüler
|Anteil in Prozent
|2025/26
|297
|3,1
|2024/25
|337
|3,7
|2023/24
|352
|3,8
|2022/23
|290
|3,1
|2021/22
|379
|4,2
Regionalisierte Abitur-Ergebnisse im Schuljahr 2025/26
|Landkreis/ kreisfreie Stadt
|Schülerzahl
|Abi-Ø 1,0
|Abi-Ø 1,0-1,9
|gesamt
|angetreten
|bestanden
|Durchschnittsnote
|Absolut
|Anteil
|Absolut
|Anteil
|Barnim
|892
|863
|809
|2,3
|23
|2,8
|247
|30,5
|Brandenburg an der Havel
|324
|315
|291
|2,2
|7
|2,4
|97
|33,3
|Cottbus
|489
|483
|426
|2,2
|18
|4,2
|145
|34,0
|Dahme-Spreewald
|805
|795
|733
|2,2
|22
|3,0
|260
|35,5
|Elbe-Elster
|292
|284
|267
|2,2
|10
|3,7
|103
|38,6
|Frankfurt (Oder)
|267
|265
|240
|2,2
|18
|7,5
|83
|34,6
|Havelland
|757
|744
|687
|2,3
|26
|3,8
|226
|32,9
|Märkisch-Oderland
|642
|633
|585
|2,3
|7
|1,2
|170
|29,1
|Oberhavel
|1039
|1017
|955
|2,3
|22
|2,3
|285
|29,8
|Oberspreewald-Lausitz
|238
|228
|200
|2,3
|7
|3,5
|61
|30,5
|Oder-Spree
|742
|735
|677
|2,2
|18
|2,7
|240
|35,5
|Ostprignitz-Ruppin
|344
|339
|327
|2,2
|15
|4,6
|116
|35,5
|Potsdam
|1363
|1342
|1260
|2,1
|49
|3,9
|535
|42,5
|Potsdam-Mittelmark
|968
|950
|893
|2,2
|35
|3,9
|315
|35,3
|Prignitz
|176
|175
|170
|2,4
|2
|1,2
|41
|24,1
|Spree-Neiße
|304
|298
|279
|2,2
|6
|2,2
|88
|31,5
|Teltow-Fläming
|548
|528
|487
|2,3
|3
|0,6
|138
|28,3
|Uckermark
|311
|294
|269
|2,2
|9
|3,3
|92
|34,2
Foto: Pixabay.com