9.555 bestandene Abiturprüfungen in Brandenburg – 297-mal mit 1,0!

Nach Wochen der Spannung, des Hoffens und der Vorfreude haben viele Abiturientinnen und Abiturienten im Land Brandenburg ihren Schulabschluss geschafft: Sie halten ihre Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife in den Händen. Ihre Leistungen sind insgesamt auf einem guten Niveau. Die Durchschnittsnote im Abitur beträgt in diesem Schuljahr 2,2.

Der Anteil der Abiturienten und Abiturienten mit dem Bestnotenschnitt 1,0 liegt leicht unter dem Vorjahr. Bildungsminister Gordon Hoffmann: „Auf diesen Tag haben die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten in Brandenburg viele Jahre hingearbeitet. Die Abiturzeugnisse, die sie sich hart erarbeitet haben, sind ein Zeichen von Disziplin und Durchhaltevermögen. Das verdient unser aller Respekt. Ich hoffe die Absolventinnen und Absolventen werden sich an viele schöne Momente erinnern, wenn sie auf ihre Schulzeit zurückblicken. Ein großes Dankeschön geht auch an die Lehrkräfte, die ihre Schülerinnen und Schüler bis zum Abschluss unterstützt und motiviert haben.“

Die schriftlichen Abiturprüfungen wurden in zehn Fächern zentral, davon in sieben Fächern (Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik, Biologie, Chemie und Physik.) unter Nutzung des bundesweiten Abi-Pools durchgeführt. In weiteren 29 Fächern in Brandenburg wurden sie dezentral abgelegt. 10.288 Schülerinnen und Schüler stellten sich den Abituraufgaben – 92,9 Prozent haben bestanden. Dieser Wert liegt geringfügig unter dem Vorjahr. Etwas weniger Abiturientinnen und Abiturienten haben den Bestwert 1,0 auf dem Abschlusszeugnis stehen: 297 (Vorjahr: 337). Die Abi-Durchschnittsnote ist mit 2,2 im Mittel wie in den Vorjahren. Die Abiturprüfungen sind ohne besondere Vorkommnisse und Störungen verlaufen.



Die Daten für das Schuljahr 2025/26 basieren auf der Erfassung mit Stand vom 2. Juli 2026, es kann noch zu geringfügigen Änderungen kommen.

Landesweiter Abi-Durchschnitt

Die Abi-Durchschnittsnote ist im Mittel wie in den Vorjahren.

Schuljahr Schülerzahl Durchschnittsnote Gesamt zugelassen angetreten bestanden bestanden abs. in % 2025/26 10.501 10.293 10.288 9.555 92,9 2,2 2024/25 9.946 9.784 9.766 9.224 94,3 2,2 2023/24 9.870 9.744 9.741 9.179 94,2 2,2 2022/23 9.987 9.875 9.874 9.266 93,8 2,2 2021/22 9.722 9.626 9.619 9.103 94,6 2,1

1,0 Abiturientinnen und Abiturienten

Der diesjährige Anteil der 1,0- Abiture liegt diesmal unter dem fünfjährigen Mittel von 3,6 Prozent.

Schuljahr Anzahl Schülerinnen und Schüler Anteil in Prozent 2025/26 297 3,1 2024/25 337 3,7 2023/24 352 3,8 2022/23 290 3,1 2021/22 379 4,2

Regionalisierte Abitur-Ergebnisse im Schuljahr 2025/26

Landkreis/ kreisfreie Stadt Schülerzahl Abi-Ø 1,0 Abi-Ø 1,0-1,9 gesamt angetreten bestanden Durchschnittsnote Absolut Anteil Absolut Anteil Barnim 892 863 809 2,3 23 2,8 247 30,5 Brandenburg an der Havel 324 315 291 2,2 7 2,4 97 33,3 Cottbus 489 483 426 2,2 18 4,2 145 34,0 Dahme-Spreewald 805 795 733 2,2 22 3,0 260 35,5 Elbe-Elster 292 284 267 2,2 10 3,7 103 38,6 Frankfurt (Oder) 267 265 240 2,2 18 7,5 83 34,6 Havelland 757 744 687 2,3 26 3,8 226 32,9 Märkisch-Oderland 642 633 585 2,3 7 1,2 170 29,1 Oberhavel 1039 1017 955 2,3 22 2,3 285 29,8 Oberspreewald-Lausitz 238 228 200 2,3 7 3,5 61 30,5 Oder-Spree 742 735 677 2,2 18 2,7 240 35,5 Ostprignitz-Ruppin 344 339 327 2,2 15 4,6 116 35,5 Potsdam 1363 1342 1260 2,1 49 3,9 535 42,5 Potsdam-Mittelmark 968 950 893 2,2 35 3,9 315 35,3 Prignitz 176 175 170 2,4 2 1,2 41 24,1 Spree-Neiße 304 298 279 2,2 6 2,2 88 31,5 Teltow-Fläming 548 528 487 2,3 3 0,6 138 28,3 Uckermark 311 294 269 2,2 9 3,3 92 34,2

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