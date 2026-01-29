Kleinmachnowerin belegt Platz 6 bei Miss- Deutschland-Wahl

Am 5. Januar fand im HKK Hotel Wernigerode die Wahl zur Miss und Mrs. Deutschland statt. Helena Schubert aus Kleinmachnow schaffte es unter die Top 6 und wurde außerdem mit dem Mrs. Best Body Award ausgezeichnet. Helena Schubert trägt außerdem den Titel „Miss Berlin-Brandenburg 2026”.

Der festlich gestaltete Kongresssaal des HKK Hotels Wernigerode bot den Rahmen für eine Veranstaltung, zu der Teilnehmerinnen aus ganz Deutschland anreisten. Die Wahl der MGO (Miss Germany Organisation) legt traditionell ihren Fokus auf klassische Kriterien wie Ausstrahlung, Gang und Figur. Vor voll besetzten Tischen und unter professioneller Lichtinszenierung herrschte eine konzentrierte Atmosphäre.

Der Wettbewerb wurde mit Charme, Stil und Selbstbewusstsein ausgetragen. In der Kategorie Miss Deutschland setzte sich Beatrice Bodrug aus Sachsen durch. Helena Schubert aus Kleinmachnow erreichte den 6. Platz und erhielt zusätzlich den Mrs. Best Body Award. Zudem trägt sie den Titel Miss Berlin-Brandenburg 2026. „Ich freue mich sehr über den Erfolg. Es war nicht leicht und es steckt sehr viel Arbeit dahinter. Ich danke meinem Trainer Jan Düerkop, meinem Mann, der mich bei allem unterstützt, und der ganzen Familie“, sagte Helena Schubert dem Stadtblatt.

Schubert ist verheiratet, Mutter von zwei Kindern und besucht derzeit die Schauspielschule Actors Space Berlin. Ein ausführlicher Bericht über die Kleinmachnowerin erscheint in der März-Ausgabe des lokal.reports.

Fotos: Helena Schubert / Maximilian