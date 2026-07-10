Open Air Kinosommer in Kleinmachnow: „Ein Chef zum Verlieben“

Im Rahmen des diesjährigen Kinosomers wird am 11. Juli ab 22:00 Uhr im Innenhof des Rathauses Kleinmachnow der Film „Ein Chef zum Verlieben” (Originaltitel: „Two Weeks Notice”) gezeigt. Es handelt sich um eine US-amerikanische romantische Komödie aus dem Jahr 2002 von Regisseur Marc Lawrence, der auch das Drehbuch schrieb. Die Hauptrollen spielen Sandra Bullock und Hugh Grant. Der Eintritt ist kostenlos.



Lucy Kelson, eine idealistische Anwältin aus New York, kämpft gegen rücksichtslose Bauprojekte. Als sie mit dem charmant-zynischen Unternehmer George Wade aneinandergerät, fliegen sofort die Funken. Spontan bietet er ihr einen Job in seiner Firma an – und überraschend nimmt sie an, um Einfluss auf seine Entscheidungen zu gewinnen. Was folgt, lebt von der Chemie zwischen Sandra Bullock und Hugh Grant: Wortwitz, Timing und bissige Dialoge prägen ihre Begegnungen. Während Lucy versucht, Georges Chaos zu ordnen, bringt er sie mit seiner unberechenbaren Art regelmäßig zur Verzweiflung – und näher, als ihr lieb ist. Zwischen nächtlichen Anrufen, beruflichen Konflikten und wachsender Anziehung geraten Lucys Überzeugungen ins Wanken. Als eine Rivalin auftaucht und alte Versprechen infrage stehen, muss sie entscheiden, wie weit sie beruflich und emotional gehen will. Eine witzige RomCom mit Top-Besetzung.

Der „Interkommunale Kinosommer“ ist eine Kooperation der Gemeinden Kleinmachnow und Stahnsdorf sowie der Stadt Teltow. Seit 2012 werden an sechs Sommerabenden Filme unter freiem Himmel gezeigt. Stühle stehen bereit, Kissen und Decken können gern mitgebracht werden. Haustiere bleiben bitte zu Hause. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, der Eintritt ist frei. Bei Regen oder starkem Wind findet die Vorführung im Bürgersaal statt. Bitte informieren Sie sich am Veranstaltungstag über die Kommunikationskanäle der Kommunen (Website, Social Media).

Der Eintritt ist frei

Snacks & Drinks: Lisa’s Café

Foto/Grafik: Gemeinde Kleinmachnow