Kleinmachnower Sommerkonzert – Oli Bott Trio und Tom Pielucha

Am 12. Juli findet ab 16:00 Uhr im Rathaus Kleinmachnow das Kleinmachnower Sommerkonzert mit dem Oli Bott Trio und Tom Pielucha statt.

Die Kleinmachower Sommerkonzerte haben ein neues Kapitel aufgeschlagen: Mit Tom Pielucha hat die Konzertreihe einen neuen künstlerischen Leiter. Der Trompeter, Dirigent und Orchestermanager, in Kleinmachnow auch als Mitglied des Ensembles „Hauptstadtblech“ bekannt, gestaltete mit seinem ersten Sommerkonzert im Juni einen gelungenen, begeisternden Auftakt. Mit einer originellen Auswahl an Musiker/-innen sowie einer kenntnisreichen und sympathischen Moderation führte er durch das Programm.

Am kommenden Sonntag ist das Trio um den Vibraphonisten Oli Bott zu Gast. Unter dem Motto „Was verbindet Johann Sebastian Bach, Duke Ellington, Metallica, Ray Henderson und Johannes Brahms?“ spannt er den Bogen zwischen Klassik, Jazz und Rock. Das Magazin JAZZZTHETIC schreibt dazu: „Der deutsche Vibraphonist zeigt einmal mehr, dass Musik eigentlich grenzenlos ist. Ausgesprochen gekonnt und respektvoll verbindet er hier Klassik mit Jazz und Rock.“

Hauptstadtblech Lokschuppen

Begleitet wird das Trio von Tom Pielucha. Gemeinsam präsentieren sie ein Programm, das unterschiedliche musikalische Traditionen miteinander verbindet. Bei Regen bzw. schlechter Wetterprognose findet das Konzert im Bürgersaal statt. Karten online unter oder in der Buchhandlung NATURA auf dem Rathausmarkt.

Fotos: Gemeinde Kleinmachnow / Pixabay.com