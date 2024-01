Rotary Club Kleinmachnow unterstützt Schule am Schleusenweg

Am 9. Januar überreichten Vertreterinnen des Rotary Clubs Kleinmachnow im Rahmen des Projekts „Lesen Lernen Leben Lernen“ 59 Bücher an die Kinder der „Schule am Schleusenweg“. Jeder Schüler und jede Schülerin der Klassen 2 bis 6 bekamen ein Buch geschenkt, in das sie ihren Namen eintragen können.

Mitglieder des Rotary Clubs Kleinmachnow haben am Dienstag eine Bücherspende an die Schule am Schleusenweg übergeben. Die Schule bietet sonderpädagogische Förderung für Kinder und Jugendliche, die aufgrund von Lernschwierigkeiten zusätzliche Unterstützung benötigen. Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 bis 6 erhielten ein Buch, in das sie ihren Namen eintragen konnten. Die Lehrer erhielten entsprechendes Unterrichtsmaterial. Neben der Verbesserung der Lesekompetenz sollen die Geschichten auch die soziale Kompetenz und das Interesse an verschiedenen gesellschaftlichen Themen fördern. Nun gilt es abzuwarten, wie die Bücher bei Schülern und Lehrern ankommen. Bei positiver Resonanz planen die Rotarier eine Wiederholung der Aktion.

Die Aktion ist Teil des Projekts Lesen Lernen Leben Lernen“ (4L), das 2003 von Rotariern ins Leben gerufen wurde. Ziel war eine nachhaltige Maßnahme gegen die „Pisa-Schwäche“ in Deutschland. Grundgedanke der Aktion ist die Förderung der Lesekompetenz insbesondere von Grundschulkindern. Mehr als 1,2 Millionen Kinder haben in den vergangenen zwanzig Jahren an der Aktion teilgenommen. Sie sind ein beredtes Zeugnis für die Qualität und Wirksamkeit des Projekts, das sich als nachhaltig erwiesen hat.

Foto: Rotray Club Kleinmachnow