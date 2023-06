Deutscher Wetterdienst warnt vor Gewittern und Unwettern

Am 22. Juni zieht Tief Lambert von Frankreich nach Deutschland. Auf seiner Vorderseite werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes erneut feuchte und sehr warme Luftmassen in den Süden und Osten Deutschlands geführt. Für die Region Teltow sind einzelne Tornados nicht auszuschließen.

Am Donnerstag steigen die Temperaturen im Südosten auf bis zu 35 Grad. Bis zum Nachmittag bleibt es aber meist trocken. Am Abend muss mit schweren Gewittern gerechnet werden. Aufgrund der hohen Windscherung und der sehr energiereichen, labil geschichteten Atmosphäre sind Superzellen wahrscheinlich. Bei diesen Gewittersystemen handelt es sich um besonders langanhaltende und kräftige Gewitter, die sich durch einen rotierenden Aufwindbereich auszeichnen und ein hohes Schadenspotential mit sich bringen können. So muss lokal mit großem Hagel um 5 cm, heftigem Starkregen und Sturmböen gerechnet werden.

In der Nacht zum Freitag verlagert sich der Schwerpunkt der Gewitter mit Unwettergefahr in den Osten, während im Westen allmählich kühlere und stabilere Luftmassen einfließen.

Foto:Pixabay.com