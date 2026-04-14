S-Bahn-Quartier: 30 Büros beteiligen sich an Gestaltungswettbewerb

Insgesamt 30 Büros aus den Arbeitsgebieten Landschaftsplanung und Architektur haben fristgemäß bis spätestens 26. März ihre Planunterlagen zur Beteiligung am offenen städtebaulichen und freiraumplanerischen Wettbewerb „S-Bahn-Quartier Stahnsdorf“ eingereicht.

Im nächsten Schritt sind die Teilnehmer dazu aufgerufen, bis zum 6. Mai ein Geländemodell zu erstellen. Dieses soll dem Preisgericht einen dreidimensionalen Eindruck vermitteln. Die Modelle haben Abmessungen von je einem knappen Quadratmeter, da sie exakt in ein bereits feststehendes Umgebungsmodell aus Kunststoff passen müssen. Diese Art Schablone zeigt einen erweiterten Ausschnitt Stahnsdorfs rund um den S-Bahnhof und dessen Umfeld. Vergleichbar mit einem fehlenden Puzzlestück fertigen die teilnehmenden Büros den noch ausstehenden Einsatz. Vom 21. bis 23. Mai können ausschließlich die Stahnsdorferinnen und Stahnsdorfer die Planunterlagen in der Sporthalle des Lindenhof-Hortes (Schulstraße 9) öffentlich einsehen.

Zum Schutz der empfindlichen Bauteile werden die dazugehörigen 3D-Modelle nicht Teil der öffentlichen Präsentation kurz vor Pfingsten sein. Ende Mai tagt das unabhängige Preisgericht nicht öffentlich. Es besteht aus Fach- und Sachpreisrichtern. Ihnen stehen verschiedene Sachverständige zur Seite. Im Ergebnis vergibt das Gericht drei Preise sowie bis zu sieben Anerkennungen. Das siegreiche Büro soll mit der Überarbeitung seiner Wettbewerbsarbeit sowie einer Vertiefung und Weiterentwicklung zu einem umsetzungsfähigen Rahmenplan beauftragt werden. Dieser Rahmenplan soll der Gemeinde anschließend als Grundlage für die spätere Bauleitplanung dienen. Zusätzlich zur Entscheidung des Preisgerichts sollen die Stahnsdorferinnen und Stahnsdorfer an der Vertiefung und Weiterentwicklung des höchstprämierten Entwurfs mitwirken. Aus diesem Grund werden sie im Sommer 2026 über die rechtssichere Online-Plattform „Polyas“ zu den Planwerken befragt. Aus den Befragungsergebnissen wollen Politik und Verwaltung Informationen ableiten, die Hinweise zu Optimierungen des von der Fachjury favorisierten Entwurfs geben.

Fotos: Gemeinde Stahnsdorf