Großbeeren – Polizei sucht mit sogenanntem Phantombild mutmaßlichen Täter nach sexuellem Übergriff

Im September 2024 soll ein bislang unbekannter Täter in Großbeeren OT Diedersdorf bei der dortigen Holzbrücke am Mahlower Seegraben versucht haben, eine Frau, welche auf einem E-Scooter unterwegs war, anzuhalten, um diese sexuell zu nötigen. Die Frau konnte sich dem Angriff widersetzen und von der Örtlichkeit entfernen. Anschließend flüchtete der Unbekannte ebenso in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 1,85 Meter groß, ca. 30 Jahre alt, dünne Statur, dünnes Gesicht, schwarzer (Voll)-Bart sowie dunkle Augen. Zur Tatzeit soll er schwarze Kleidung, eine Kapuze und eine durchsichtige Sportbrille mit vermutlich weiß-orangenfarbenen Gestell getragen haben. Zudem führte er ein schwarzes Fahrrad mit weißer Aufschrift mit. Er sprach deutsch, jedoch mit Akzent.

Nun sucht die Polizei mit einem sogenannten Phantombild, das mit Hilfe von Spezialisten des LKA erstellt wurde, nach dem Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Teltow-Fläming, möglichst unter Nennung der Fahndungsnummer: 23-26, telefonisch unter der Nummer 03371 600-0 entgegen. Alternativ kann das Hinweisformular im Internet genutzt werden.