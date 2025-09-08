Fahrradfahrer in Teltow tödlich verletzt

Am 7. September hat ein 27-jähriger Autofahrer in Berlin-Lichterfelde mehrere Fußgänger angefahren. Kurz darauf verletzte er am Teltower Mauerweg einen Radfahrer tödlich. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Laut der Polizeidirektion West soll der Autofahrer seinem Beifahrer während der Fahrt eine Fingerkuppe abgebissen haben. Dabei soll er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Am Ahlener Weg in Lichterfelde fuhr er in eine Gruppe Fußgänger und verletzte dabei zwei Personen schwer. Auf seiner Flucht erfasste er am Teltower Mauerweg einen Radfahrer. Nach dem Unfall fuhr der Täter mit seinem Auto in einen Bauzaun und versuchte, zu Fuß zu entkommen. Dank Zeugenhinweisen wurde er kurz darauf von der Polizei gefasst. Der schwer verletzte Radfahrer verstarb noch am Unfallort. Zunächst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Foto: Pixabay.com