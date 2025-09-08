Polizei achtet vermehrt auf die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit im Bereich von Schulen

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres am dem 8. September, rücken in ganz Brandenburg erneut tausende Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt der Verkehrssicherheitsarbeit. Auch die Polizeidirektion West legt dabei ihren Schwerpunkt auf Maßnahmen rund um einen sicheren Schulweg.

Die Polizeidirektion West wird in den kommenden Tagen vermehrt auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit im Bereich von Schulen achten. Zudem stehen das Verhalten von sogenannten „Eltern-Taxis“, die gute Sichtbarkeit der Kinder im Straßenverkehr sowie deren Sicherung durch Kindersitze und Sicherheitsgurte im Fokus der Kontrollen.

Bei den Kontrollen am 8. September wurden verschiedene Verkehrsteilnehmer auf Fehlverhalten hingewiesen, zudem führten Einsatzkräfte zahlreiche Gespräche mit Schülerinnen, Schülern sowie deren Erziehungsberechtigten. Neben den Kontrollmaßnahmen lag ein Schwerpunkt auf der Prävention: Kinder erhielten reflektierende Materialien, während Eltern gezielt auf mögliche Gefahren im Straßenverkehr hingewiesen wurden.

Im Rahmen von insgesamt 99 Verkehrskontrollen an Schulen im Bereich der Direktion West stellte die Polizei 74 Verstöße fest. In Potsdam wurde ein Autofahrer vor einer Schule mit 52 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Auch Schülerinnen und Schüler wurden über Risiken im Straßenverkehr informiert. Dabei fiel auf, dass einige Fahrräder nicht über die vorgeschriebene Ausstattung verfügten und damit nicht verkehrssicher waren. Die betroffenen Kinder sowie teilweise begleitende Eltern wurden auf diese Mängel hingewiesen und aufgefordert, diese zu beheben.

Zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr führte die Revierpolizei der Polizeiinspektion Potsdam gemeinsam mit der Prävention und in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt gezielte Schulwegkontrollen an der Grundschule am Humboldtring durch. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere im Umfeld von Schulen besonders aufmerksam und rücksichtsvoll zu fahren.

Foto: Pixabay.com