Zahl der Abc-Schützen in Teltow gestiegen

Der erste Schultag begann für die Erstklässler in den vier Teltower Grundschulen mit einer traditionellen Überraschung, die die Kinderaugen zum Strahlen brachte: Am 8. September wurden den Abc-Schützen im Namen des Bürgermeisters von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung eine Schultüte überreicht.

Mit 95 Schülerinnen und Schülern (2024: 77) ist die Ernst-v.-Stubenrauch-Grundschule die größte der drei kommunalen Bildungseinrichtungen und liegt damit vor der Anne-Frank-Grundschule. Dort wurden heute 90 Kinder (2024: 84) eingeschult. In die kleinste der drei Grundschulen „Am Röthepfuhl“ in Ruhlsdorf wurden heute 20 Schülerinnen und Schüler (2024: 21) eingeschult. Insgesamt 205 Abc-Schützen (2024: 182) wurden in den drei kommunalen Grundschulen begrüßt. Zum zweiten Mal erhielten auch die 46 Erstklässler (2024: 41) der Evangelischen Ursula-Wölfel-Grundschule, die sich in freier Trägerschaft befindet, eine Schultüte von der Stadt. Seit 2018 werden die Schultüten an die Teltower Erstklässler verteilt. Das Projekt ist eine gemeinsame Aktion des Teltower Stadtmarketings und der Stadtbibliothek. „Der erste Schultag ist etwas ganz Besonderes für jedes Kind. Wir möchten die Bedeutung dieses Tages mit dieser Aktion hervorheben und den Erstklässlern eine kleine Freude bereiten“, so Bürgermeister Thomas Schmidt.

Fotos: Stadt Teltow