Cross Żagański um den Pokal der „Großen Flucht“

Am 23. März findet in Teltows polnischer Partnerstadt Żagań der 48. Żagański-Crosslauf um den Pokal der „Großen Flucht“ statt. Interessierte Teltowerinnen und Teltower sind herzlich eingeladen, an den Läufen teilzunehmen.

Der Startpunkt für den 48. Żagański-Crosslauf ist am Museum der Kriegsgefangenenlager, Lotnikow Alianckich 45. Der Crosslauf teilt sich wie folgt auf:

Crosslauf „Uciekinier“ – Start um 13:00 Uhr, ein Hindernislauf über eine Strecke von ca. 2,5 km. Die Strecke beinhaltet auch einen 30 m langen Lauf durch die Nachbildung des Harry-Tunnels.

Kinder- und Jugendlauf – Start um 17.00 Uhr. Die Strecke ist 700 Meter lang und führt über Wald- und Feldwege. Für die Jüngsten befindet sich die Startlinie auf halber Strecke.

Hauptlauf und Crosslauf „Five“ – Start um 18.00 Uhr. Der Hauptlauf über 10 km (2 Runden à 5 km) führt über Wald- und Feldwege, öffentliche Asphaltstraßen sind ausgenommen. Etwa fünf Prozent der Strecke sind Betonstraßen. Beim Crosslauf „Five“ ist die Strecke analog zum Hauptlauf, jedoch endet der Lauf bereits nach der ersten Runde (5 km).

Die Übernachtung in Żagań ist kostenlos.

