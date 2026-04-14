Rock ´n´ church in der Heilig-Geist-Kirche Werder am 16. Mai

Das diesjährige „Rock’n’Church“ findet am 16. Mai in der Heilig-Geist-Kirche auf der Insel in Werder statt. Veranstalter ist auch in diesem Jahr Hendrik Scholz. Es werden zahlreiche Musikliebhaber aus ganz Deutschland erwartet.

Auf der Bühne werden 2026 zwei Ausnahmekünstler zu sehen sein. Pink Floyd Tribute Show by „The Dark Side Ensemble“ und Uriah Heep Revival scheuen die lange Anreise nicht und freuen sich auf das Konzert in einzigartiger Atmosphäre.

Organisator Hendrik Scholz freut sich schon jetzt und errinnert sich wie alles begann: „Irgendwann im Jahr 2011 spielten Uriah Heep in einer Kirche in Berlin-Kreuzberg. Da musste ich hin. Relativ Kreuzbergunerfahren fühlte ich mich nicht wirklich zu Hause. Ihr wisst warum. Nein, ich bin kein Nazi. Aber ich verstand, dass die Kirchen dort eine andere Nutzung finden mussten. Das Konzert war mega und die Atmosphäre in der Kirche auch. Zurück auf der Insel Werder sah ich mir dieses wunderbare Gebäude der Heilig-Geist-Kirche an und die Entscheidung war gefallen. Pfarrer eingeladen, Kaffee getrunken und Idee vorgestellt. Eine kleine Hilfe war, dass er auch Rockfan ist. „Gut, das können wir ausprobieren.“ Und dann ging es im Oktober 2012 zum Probetraining. War gut, aber noch nicht optimal. Dann kam ich auf die Idee, Coverbands zu buchen. Ich habe mir alle vorher angehört und angeschaut. Ich buchte eine lokale Vorband und dann die Hauptband. Durch die Treue unserer Fans und steigende Besucherzahlen kann ich mir seit 2 Jahren zwei Hauptbands leisten. Es macht riesigen Spaß. Und die Bands kommen aus ganz Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Alle sind begeistert von dem einzigartigen Publikum, der Insel und der Location. Manch einer wird sich sicher wundern, dass die Bands manchmal nicht so richtig zusammen passen. Aber so haben die Jungs was zum Headbangen und die Mädels was zum Tanzen. Oder umgekehrt. Also, freut euch wieder auf dieses Konzert.“

Pink Floyd Tribute Show by „The Dark Side Ensemble“

Stellt Euch vor, Ihr besucht ein Konzert, bei dem Klassiker wie Bach, Mozart oder Beethoven erklingen – Musiker, die ihre Werke auf traditionelle Weise spielen und deren Zeitgeist im Klang erhalten ist. Nun stellt Euch ein Konzert vor, in dem die Musik von Pink Floyd neu erweckt wird: „The Dark Side Ensemble“ bringt diesen ikonischen Sound live auf die Bühne und interpretiert ihn auf eine Art und Weise, wie Pink Floyd heute klingen würde. Ihre Show ist eine moderne Hommage – dicht am Original und doch eigenständig. Mit sphärischen Keyboard-Klängen, reißenden Gitarren und neuen Arrangements nimmt „The Dark Side Ensemble“ das Publikum mit auf eine musikalische Reise, die jeden Auftritt zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. Ihr Sound ist mehr als eine Cover-Show – es ist eine lebendige, neuartige Klangwelt für alte und neue Fans.

Uriah Heep Revival orgeln mit den Originalen um die Wette

In der Stadt Karl des Vierten haben sich ein paar ältere Herren mit langen Haaren zusammengefunden, um Musik von noch älteren Herren mit noch längeren Haaren originalgetreu zu kopieren. Aus diesem Grund wurde unter anderem eine echte Hammondorgel angeschafft und einiges andere kostspielige Instrumentarium. Die Rede ist hier von Uriah Heep, die zu den großen Drei des 70er Jahre Hardrock zählten. Neben Kult- Hardrock Nummern wie „Gypsy“, „July morning“ oder „Easy livin´“ schufen sie auch die unsterbliche Ballade „Lady in black“ die zugleich ihr größter Hit wurde. Die Band Uriah Heep Revival aus Karlovy Vary kümmert sich derweil um die Interpretation der Klassiker dieser einst weltberühmten Combo. Das Repertoire besteht aus Songs von Alben der 70er Jahre, insbesondere der Kompositionen von Ken Hensley/ David Byron + einiger Lieder der frühen 80er.

Vorverkauf bei Buchwald Uhren & Schmuck im Werderpark, bei Surf & Sail – Unter den Linden in Werder (Havel) Oder bitte direkt über Kartenbestellung.

Fotos: „Rock’n’Church“