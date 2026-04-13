Teltower Gymnasium startet beim Landesfinale Brandenburg im Floorball

Das Landesfinale Brandenburg im Floorball findet am 14. April, 09:00 – 15:00 Uhr (U16) und 15. April 09:00 – 15:00 Uhr (U14 und U18) in der Teltower Grace-Hopper-Gesamtschule statt.

Der Verein Impuls – Sport. Bildung. Integration. e.V. entwickelt sich zunehmend zu einem zentralen Akteur für Floorball, Jugendarbeit und Ehrenamt in der Region Potsdam-Mittelmark. In den kommenden Monaten stehen gleich drei besondere sportliche Highlights an.

Mit dem Landesfinale Floorball bringt die Abteilung Floorball des RSV Eintracht 1949 e.V. die besten Schulteams Brandenburgs am 14. und 15. April zusammen. Hier treffen sportlicher Ehrgeiz, Fairplay und Teamgeist aufeinander – ein wichtiger Baustein für die Entwicklung des Schul- und Vereinssports in der Region. Das Kant Gymnasium aus Teltow startet dabei als amtierender Deutscher Meister in den Wettkampf.

Parallel zu dem Wettkampf spielen einige Teams des RSV noch um die Deutsche Meisterschaft im Bereich U13 weiblich, U15 weiblich und U15 männlich. Den sportlichen Höhepunkt bildet die Deutsche Meisterschaft U15 Junioren im Floorball Großfeld in Kleinmachnow, bei der sich die besten Teams Deutschlands messen. Dieses Event Ende Juni (27. und 28. Juni) bringt Spitzensport direkt in die Region und bietet gleichzeitig eine Bühne für Nachwuchsarbeit und ehrenamtliches Engagement. Mit diesen Veranstaltungen möchten wir nicht nur den Floorballsport weiterentwickeln, sondern auch junge Menschen für Bewegung, Gemeinschaft und Engagement begeistern.

Ein besonderes Highlight ist das Impuls.Camp Mellensee, das auf eine über 25-jährige Tradition zurückblickt. In diesem Jahr ist das Camp erstmals international nach Skandinavien ausgerichtet: 20 Kinder und vier Trainer aus Finnland (Saimaan Pallo Salibandy Ry) reisen an, um gemeinsam mit Jugendlichen aus Deutschland eine Woche voller Sport, interkulturellem Austausch und persönlicher Entwicklung zu erleben. Gefördert wird das Projekt unter anderem durch die Deutsche Sportjugend sowie regionale Partner.

Kurzüberblick:

14./15. April > Landesfinale Brandenburg 2026 > Grace-Hopper-Gesamtschule, Teltow

18. April > U13 Playoffs Regionalliga > Anne-Frank-Grundschule Teltow

25. April > Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft U15 Juniorinnen > Immanuel-Kant-Gymnasium, Teltow

27./28. Juni > Deutsche Meisterschaft U15 Junioren im Großfeld > BBIS Berlin Brandenburg International School, Kleinmachnow

12.-18. Juli > Impuls.Camp Mellensee (mit int. Jugendaustausch/Finnland) Mellensee

Fotos: Adrian Mühle